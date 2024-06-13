KPSS Ön Lisans Başvuruları Başladı - Son Dakika
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KPSS Ön Lisans Başvuruları Başladı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS ön lisans başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular, 2 Temmuz'a kadar devam edecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yapabilecekler.

13.06.2024 15:29
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvurularının başladığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, ön lisans seviyesindeki KPSS, 1 Eylül'de uygulanacak. Bugün saat 10.00 itibarıyla başlayan başvurular, 2 Temmuz'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak. KPSS DHBT için başvurular 9-15 Ağustos'ta alınacak.

DHBT'ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların da 1 Eylül'de yapılacak 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı'na girmesi gerekiyor.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" intertnet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2024-KPSS Ön Lisans Sınavı ile 2024-DHBT'ye ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2024-KPSS Ön Lisans Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

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