KPSS Sınavında Geç Kalma Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KPSS Sınavında Geç Kalma Krizi

KPSS Sınavında Geç Kalma Krizi

Avcılar'da 3 aday, KPSS sınavına geç kaldıkları için içeri alınmadı.

15.09.2024 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

81 ilde ortaöğretim mezunları için yapılan KPSS sınavına Avcılar'da girmesi gereken 3 aday, geç kaldığı için sınava giremedi. Sınava geç kalan öğrenciler içeri alınmadı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim mezunları sınavı 81 ilde yapılıyor. 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğu sınav için 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salon tahsis edildi. Saat 10.15'te başlayan sınav için adayların 15 dakika önceden sınav salonuna girmiş olması gerekiyordu. Avcılar Merkez mahallesindeki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'nda saat 10.00'da gelen iki aday içeri alınmadı. Kapıyı açtırmaya çalışan adaylar sınavın saat 10.15'te başlayacağını bu nedenle içeri alınmaları gerektiğini savundu. Aynı okula yanlışlıkla gelen ve kapının kapanmasından hemen önce çıkarılan genç kız, sınava girmesi gereken yakındaki Sabancı 50'nci Yıl Anadolu Lisesi'ne yönlendirildi. Kısa sürede diğer okula gitmesi gereken aday bu okuldaki kapının da kapatılmasıyla sınava geç kalmış oldu.

Kaynak: DHA

Avcılar, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Hukuk, KPSS, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS Sınavında Geç Kalma Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 02:29:46. #1.12#
SON DAKİKA: KPSS Sınavında Geç Kalma Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement