KPSS Sınavında Geç Kalma Krizi

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81 ilde ortaöğretim mezunları için yapılan KPSS sınavına Avcılar'da girmesi gereken 3 aday, geç kaldığı için sınava giremedi. Sınava geç kalan öğrenciler içeri alınmadı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim mezunları sınavı 81 ilde yapılıyor. 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğu sınav için 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salon tahsis edildi. Saat 10.15'te başlayan sınav için adayların 15 dakika önceden sınav salonuna girmiş olması gerekiyordu. Avcılar Merkez mahallesindeki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'nda saat 10.00'da gelen iki aday içeri alınmadı. Kapıyı açtırmaya çalışan adaylar sınavın saat 10.15'te başlayacağını bu nedenle içeri alınmaları gerektiğini savundu. Aynı okula yanlışlıkla gelen ve kapının kapanmasından hemen önce çıkarılan genç kız, sınava girmesi gereken yakındaki Sabancı 50'nci Yıl Anadolu Lisesi'ne yönlendirildi. Kısa sürede diğer okula gitmesi gereken aday bu okuldaki kapının da kapatılmasıyla sınava geç kalmış oldu.