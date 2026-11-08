Krakov'da 6 kişinin öldüğü saldırıya İngiltere ve İrlanda'dan dayanışma mesajı geldi - Son Dakika
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Krakov'da 6 kişinin öldüğü saldırıya İngiltere ve İrlanda'dan dayanışma mesajı geldi

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Krakov'da 6 kişinin öldüğü silahlı saldırıya İngiltere Başbakanı Andy Burnham ve İrlanda Başbakanı Micheal Martin'den dayanışma mesajı geldi. İki ülke, bölgedeki vatandaşlarına yerel yetkililerin uyarılarını izlemeleri için seyahat uyarısı yaptı.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Polonya'nın Krakov kentinde 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya tepki göstererek Polonya ile dayanışma mesajı verdi.

Burnham, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Krakov'daki saldırı nedeniyle büyük bir şok içinde olduğunu ifade etti.

Saldırıdan etkilenenleri ve hayatını kaybedenlerin ailelerini düşündüğünü belirten Burnham, "Birleşik Krallık, Polonya halkıyla dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.

Martin de paylaşımında saldırıda aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını, 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Düşüncelerimiz Polonya halkı, kurbanlar, onların aileleri ve arkadaşları ile bu yoğun cumartesi gününde gerçekleşen bu saldırıya karşılık veren acil durum personeliyle birliktedir." dedi.

Öte yandan, hem İngiltere hem de İrlanda, bölgede bulunan vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan seyahat uyarısında, "Saldırının yaşandığı bölgedeyseniz, Polonyalı yetkililerin uyarılarını ve yerel medya kuruluşlarının yayınlarını takip edin." ifadesi yer aldı.

İrlanda Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Helen McEntee de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgedeki İrlanda vatandaşları yerel yetkililerin direktiflerini takip etmeli." dedi.

Kaynak: AA
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