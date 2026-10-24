Kral 2. Abdullah, Kerek'teki kilise saldırısı sonrası güvenlik değerlendirmesi istedi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kerek kentinde kiliseye düzenlenen silahlı saldırı sonrası güvenlik durumuna ilişkin kapsamlı değerlendirme hazırlanması ve aşırılık yanlısı ideolojilerle mücadele politikalarının gözden geçirilmesi talimatı verdi.

Ürdün Kraliyet ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, dünkü saldırının ardından düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi'nin toplantısına başkanlık etti.

Kral, Başbakan Cafer Hasan ile emniyet yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıda, saldırı sonrası güvenlik durumuna ilişkin kapsamlı değerlendirme yapılması ve benzer saldırıların önlenmesi için teyakkuz seviyesini yükselten somut önlemler alınması talimatı verdi.

Kral ayrıca hükümete ve ilgili kurumlara aşırılık yanlısı ideolojilerle mücadele politikalarını gözden geçirme ve sistematik bir plan doğrultusunda bu ideolojilerin köklerinin kurutulması için çalışmaları yoğunlaştırma direktifi verdi.

Saldırının menfur bir terör eylemi olduğunu vurgulayan Kral, "Ürdünlülerin can ve mal güvenliği kırmızı çizgidir. Adalet, her teröristten hesap soracaktır." ifadesini kullandı.

2. Abdullah, ilgili kurumlardan, Ürdünlülerin birlik ve bütünlüğüyle oynamaya teşebbüs eden "kanun tanımazlara" göz açtırmamalarını istedi.