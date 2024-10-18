Kral 3. Charles'ın Avustralya Ziyareti

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İngiltere Kralı 3. Charles, tahta geçtikten sonraki ilk Avustralya ziyareti için eşi Camilla ile Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'e indi.

ABC News'un haberine göre, Sydney havalimanına inen Kral 3. Charles'ı Avustralya Genel Valisi Samantha Joy Mostyn, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve NSW Eyalet Başbakanı Chris Minns karşıladı.

Eylül 2022'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ardından tahta geçtikten sonra ilk kez Avustralya'yı ziyaret eden Kral 3. Charles'ın ziyareti şerefine Sydney Opera Binasına kraliyet ailesinin geçmiş Avustralya ziyaretlerinden fotoğraflar yansıtıldı.

Kral 3. Charles, Avustralya ziyareti kapsamında, hükümet yetkilileri ve toplum üyeleriyle görüşmelerinin yanı sıra Avustralya Kraliyet Deniz Kuvvetleri, Avustralya Ulusal Botanik Bahçesi ve Commonwealth Bilim ve Endüstriyel Araştırmalar Merkezi'ni ziyaret edecek.

Kanser tedavisi nedeniyle Avustralya seyahatini 5 gün ile sınırlayan Kral 3. Charles, İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) üye ülke liderleriyle yapacağı toplantı için gelecek hafta Pasifik adaları ülkesi Samoa'ya gidecek.

Daha önce 16 kez Avustralya'yı ziyaret eden Kral 3. Charles ilk ziyaretini 1966'da, tahta oturmadan önceki son ziyaretini de 2018'de yapmıştı.