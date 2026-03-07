Kral 3. Charles'tan İftar Ziyareti - Son Dakika
Kral 3. Charles'tan İftar Ziyareti

07.03.2026 01:33
İngiltere Kralı 3. Charles, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Batı Londra'da iftar düzenledi.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın 2023'te yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin ardından ziyaret ettiği Batı Londra Türk Gönüllüleri Camisi'nde iftar programı düzenlendi.

Londra'nın batısındaki Hounslow ilçesinde yer alan Batı Londra Türk Gönüllüleri Derneği'nin camisinde düzenlenen iftar yemeğine Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, AK Parti Londra Temsilcisi Erdal Yetimova, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İngiltere Başkanı Halil Erdoğan ile çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Kral 3. Charles'ın 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım faaliyetlerini incelemek için ziyaret ettiği dernek camisinde düzenlenen iftar yemeğinde, bölgede yaşayan dernek gönüllüsü kadınların hazırladığı yemekler ikram edildi.

İftarın ardından AA muhabirine konuşan Büyükelçi Ertaş, derneğin özellikle Londra'nın batısındaki Türkler için önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi.

Derneğin tüm faaliyetlerinin gönüllü olarak yapıldığını belirten Ertaş, "Burası 3 sene önce boş bir alandı, üstü açıktı. Burada bir etkinlik yapmak zordu, gönüllü katkılarla önce çatısı yapıldı. Tabii, desteğe ihtiyaçları var. Bugün bizden de destek istediler. Ben de buraya katılan hayırseverlerimizden katkı istedim. Umarım vatandaşlarımızın desteğiyle bu güzel ortam, daha güzel bir altyapıyla ilelebet devam eder." dedi.

Yeni dernek binası ve cami için 100 bin sterline ihtiyaç var

Dernek Başkanı Halit Karakaya da 10 senelik derneğin cami ve dernek binasının inşasının 3 yıldır sürdüğünü, günlük 300 kişiye de iftar verdiklerini anlattı.

Şimdilik binanın inşasının tamamlanması için 100 bin sterline (Yaklaşık 6 milyon lira) ihtiyaç duyduklarını kaydeden Karakaya, inşaat devam ederken imamı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen mevcut mescidin ve Türk öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı destekli eğitimler aldığı okulun faaliyetlerini sürdürdüğünü de dile getirdi.

Karakaya, yine derneğin düzenlediği Batı Londra Türk Festivali'nin bu yıl 6 Temmuz'da yapılacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Etkinlikler, İngiltere, Politika, Güncel, Londra, İftar, Son Dakika

