Kral Abdullah ve Sanchez'den Bölgesel Görüşme

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre Kralı Abdullah ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.

İran'ın Ürdün'e ve bölgedeki Arap ülkelerine yönelik saldırılarının derhal son bulması ile devletlerin egemenliğine saygı duyulması gerektiğini belirten Kral Abdullah, çatışmanın uzamasına ve bunun bölge ve dünya üzerindeki ekonomik yüklerinin artmasına karşı uyarıda bulundu.

Ürdün Kralı, ayrıca bölgedeki gerginliğin, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yeni bir statüko dayatılması için bahane olarak kullanılmasına karşı uyardı.