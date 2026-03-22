Kral Abdullah ve Sisi'den Gerilim Değerlendirmesi - Son Dakika
Kral Abdullah ve Sisi'den Gerilim Değerlendirmesi

22.03.2026 19:42
Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bölgedeki gerilim ve İran'a saldırıları görüştü.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla yaşanan bölgesel gerilimi düşürme çabalarını görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre Kral Abdullah, Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran'ın bölge ülkelerine yönelik devam eden saldırılarını da ele alan Abdullah ve Sisi, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan bölgesel gerilimi düşürmenin önemine vurgu yaptı.

Kral Abdullah, ayrıca İsrail yönetiminin mevcut koşulları fırsat bilerek Mescid-i Aksa'yı kapatması ve işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir statükoyu dayattığı konusunda uyarıda bulundu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kral Abdullah ve Sisi'den Gerilim Değerlendirmesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Kral Abdullah ve Sisi'den Gerilim Değerlendirmesi - Son Dakika
