Kral Charles'tan Kanada'da Tarihi Taht Konuşması - Son Dakika
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Kral Charles'tan Kanada'da Tarihi Taht Konuşması

27.05.2025 19:46
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Kral Charles, 1977'den bu yana ilk kez Kanada parlamentonunda taht konuşması yaptı.

- Kanada'da 1977'den bu yana bir ilk: İngiltere Kralı Charles parlamentoda taht konuşması yaptı

İngiltere Kralı Charles: "Kanada, güçlü ve özgür"

OTTAWA - İngiltere Kralı III. Charles'ın resmi ziyaret kapsamında geldiği Kanada'da parlamentoda taht konuşması yaparak, 1977'den bu yana bir ilke imza attı.

İngiltere Kralı III. Charles'ın Kanada'da temasları devam ediyor. Kral Charles, Kanada'da parlamentoda taht konuşması yaparak, 1977'den bu yana bir ilke imza attı. Kanada parlamentosuna İngiliz monarşisinin başı olarak en son 1977'de Kraliçe II. Elizabeth hitap etmişti.

Kral Charles, Kanada parlamentosunun 45. yasama döneminin açılışı vesilesiyle bir konuşma yaptı. İngiltere Kralı unvanının yanı sıra İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) bölgesinin kralı olması nedeniyle resmi olarak Kanada Kralı makamının da sahibi olan Kral Charles, parlamentoda Kraliçe Camilla ile birlikte Kral ve Kraliçeye ayrılan tahta oturdu.

Bu nedenle "taht konuşması" olarak anılan hitabında Kral Charles, Kanada'nın annesi Kraliçe II. Elizabeth'in 1957 ve 1977 yıllarında yaptığı taht konuşmalarından bu yana büyük bir değişiklik yaşadığını ifade etti.

İngilizce ve Fransızca yaptığı konuşmada Kral Charles, Kanada'nın artık tamamen bağımsız, çok kültürlü ve özgün kimliğe sahip bir ülke olduğunu ve İngiliz, Fransız ve yerli halkların kökleri üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

"Kanada, yaşam süremiz boyunca görülmemiş zorluklarla karşı karşıya"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı 51. eyalet yapma açıklamalarına karşı Kanada'nın egemenliğine ve İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) dahilindeki yerine destek mesajı taşıyan ziyaret çerçevesindeki konuşmasında Charles, küresel ticaret sisteminin değiştiğini ve bu çerçevede Kanada'nın partnerleriyle olan ilişkilerinin de yeniden tanımlandığını ifade etti.

Kral Charles, "Kanada, yaşam süremiz boyunca görülmemiş bazı zorluklarla karşı karşıya. Birçok Kanadalı, bu durumdan endişe duyuyor. Ancak bu dönem aynı zamanda olağanüstü bir fırsat sunuyor. Yenilenme fırsatı. Büyük düşünme ve daha da büyük adımlar atma fırsatı" dedi.

Senato ve Avam Kamarası mensuplarına seslenen Charles, "Bu, Kanada'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ekonomisindeki en büyük dönüşümü başlatma fırsatıdır" ifadelerini kullandı. Kral Charles, Kanada'nın kendi değerlerine sadık kalarak yeni ittifaklar ve yeni bir ekonomi inşa edebileceğini söyledi.

Kanada-ABD ilişkileri

ABD ile ilişkilere de değinen Kral Charles, Kanada Başbakanı ile ABD Başkanı'nın iki ülke arasında yeni bir ekonomik ve güvenlik ilişkisi tanımlamaya başladıklarını söyledi. Kanada ile ABD arasındaki ilişkinin karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayandığını vurgulayan Charles, "İlişkiler, her iki egemen ülke için de dönüşümsel faydalar sağlama amacı taşımaktadır" dedi.

ABD'nin Kanada'ya yönelik vergileri artırma sebeplerinden biri olarak gösterdiği sınır güvenliği konusuna da değinen Charles, Kanada hükümetinin sınır güvenliğini artıracak önlemler alacağını açıkladı. Charles ayrıca, Kanada hükümetinin silahlı kuvvetlerini yeniden yapılandırarak Kanada'nın egemenliğini koruyacağını ifade etti.

Kral Charles, konuşmasını Kanada ulusal marşının sözlerine gönderme yaparak "Gerçek Kuzey, gerçekten de güçlü ve özgür" ifadeleriyle sonlandırdı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kral Charles, İngiltere, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Kültür, Güncel, Kanada, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kral Charles'tan Kanada'da Tarihi Taht Konuşması - Son Dakika

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