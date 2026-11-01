Kraliyet kaynakları kölelik özrünün kararını hükümetin vereceğini söyledi - Son Dakika
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Kraliyet kaynakları kölelik özrünün kararını hükümetin vereceğini söyledi

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İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın kölelik için özür talebine açık olduğunu belirtmesinin ardından kraliyet kaynakları, özür yetkisinin Buckingham Sarayı'na değil hükümete ait olduğunu kaydetti. Kral 3. Charles'ın salı günü CHOGM'de geçmişin acılarına değineceği belirtildi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın Atlantik ötesi kölelikle ilgili özür talebine açık olduğunu belirtmesinin ardından kraliyete yakın kaynaklar, kölelik konusunda özür dileme sorumluluğunun ve yetkisinin Buckingham Sarayı'na değil, hükümete ait olduğunu kaydetti.

İngiliz kamu yayıncısı BBC'de yer alan haberde Burnham'ın Atlantik ötesi kölelikle ilgili The Guardian'da yer alan makalesinin ardından İngiltere Kralı 3. Charles'ın da Antigua ve Barbuda'da düzenlenecek İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı'nda (CHOGM) bu konuya değineceği belirtildi.

BBC'ye konuşan bir Buckingham Sarayı sözcüsü, salı günü CHOGM'ye hitap edecek Kral Charles'ın bu konuya değineceğini belirterek, "(Kral) Bu ziyarette geçmişin en utanç verici olaylarıyla yüzleşmekten geri durmayacak. Bu nedenle konuşmasında gerçek bir samimiyet ve içten bir üzüntüyle bu konulara yer vereceğini bekleyebilirsiniz." dedi.

Sözcü, Kral Charles'ın Burnham'ın açıklamalarına tepki verip vermediği yönündeki soruya ise Kral'ın hükümetin pozisyonuyla ilgili siyasi konulara yorum yapmasının doğru olmadığını belirtti.

Burnham'ın yazısıyla ilgili daha önceden bilgilendirilen Kral Charles'ın özür dilenmesiyle ilgili düşüncelerini ise saray kaynakları paylaştı.

Habere göre kraliyet ailesine yakın kaynaklar, özür dilenmesine ilişkin kararın Saray'ın değil, hükümetin yetkisinde olduğunu vurguladı.

İngiltere Başbakanı Burnham, The Guardian'da kaleme aldığı makalede, "Ülkemiz, köleliği kaldıran cesur insanların olduğu kadar insan yaşamı üzerinden ticaret yapan da bir ülke." demişti.

Atlas Okyanusu'nun iki tarafında yapılan köle ticaretiyle ilgili "Barbarca" yorumunu yapan Burnham, "Köleliği kaldırma konusunda dünyaya öncülük etmiştik. Bugün de bu liderliği gösterebiliriz. Atlantik köle ticaretinden etkilenenlerle bir diyalog başlatmayı teklif ediyoruz. İngiltere adına resmi bir özür dilenmesi yönündeki çağrıları dinlemek de bu sürecin önemli bir parçasını oluşturacak. Bu tür bir özür talebine de açığım." demişti.

Burnham, tazminat talepleriyle ilgili ise "Doğru yanıtın bu olmadığını düşünüyorum. Farklı bir çağda, başka yasalar altında yaşananlar nedeniyle bunlarda hiçbir etkisi olmayan bugünün Britanyalılarının geçmişin yanlışlarından sorumlu tutulamayacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yapmıştı.

Kral Charles ise 27 Ekim'de Bahamalar'da yaptığı konuşmada, "Bu adalarda ve ötesinde geçmişte yaşanan büyük acıları ve adaletsizlikleri kabul etmemiz ancak doğru olandır." demişti.

Guyana'da ise ünlü Köle İsyanı'nın başladığı bölgeyi gezen Kral Charles, İngiltere kraliyet ailesinin köle ticaretine yatırım yapması ve bu ticareti kollaması nedeniyle tepki çekiyor.

Kaynak: AA
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