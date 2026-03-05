Kredi Borcu 6 Trilyon Lira - Son Dakika
Kredi Borcu 6 Trilyon Lira

05.03.2026 15:48
CHP'li Aşkın Genç, vatandaşların bankalara 6.2 trilyon lira borcu olduğunu duyurdu.

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, vatandaşların bankalara olan kredi ve kredi kartı borcunun 6 trilyon 169 milyar liraya ulaştığını ve bunun hane başına yaklaşık 230 bin liralık borç yükü anlamına geldiğini belirterek, BDDK'nın yapılandırma kararına rağmen bankalarda sorun yaşandığını söyledi. Genç, "Bankaları vatandaşa yardımcı olmaya davet ediyorum" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu'nda bugün yaptığı konuşmada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin kararını değerlendirdi.

Genç, kredi kartı dönem borcunu ödememiş olanlar ile 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerinin talep edilmesi halinde 48 aya kadar yapılandırılabileceğini hatırlatarak, buna rağmen vatandaşların bankalarda sorun yaşadığını söyledi.

Türkiye'de vatandaşların bankalara olan kredi ve kredi kartı borcunun büyüklüğüne dikkati çeken Genç, konuşmasında şunları kaydetti:

"BDDK'nin 30 Ocak 2026'da açıkladığı karara göre kredi kartı dönem borcu ödememiş olanlar ile 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerinin borçları talep edilmesi halinde kırk sekiz aya kadar yapılandırılabilecek. Fakat bu noktada ülkenin farklı şehirlerinden, hem kendi şehrimden, Kayseri'den vatandaşlarımız bize ulaşıyorlar, bu borçları yapılandırmak için bankalara gittiklerini ifade ediyorlar. Hem kamu bankaları hem özel bankalar fakat bankaların yardımcı olmadıkları bize ifade ediliyor."

"Vatandaşların bankalara olan borcu toplamı 6 trilyon 169 milyar lira"

Sonuçta BDDK'nin aldığı böyle bir karar var. Ben buradan bankalara bu konuda vatandaşlara yardımcı olmalarını tekrar ifade ediyorum. Türkiye'de vatandaşların bankalara olan kredi ve kredi kartı borcu toplamı 6 trilyon 169 milyar liraya ulaşmış, hane başı 230 bin lira borç yükü oluşmuş, icra dosyaları, mahkemeleri had safhada. Bankaları ben tekrar vatandaşa yardımcı olmaya davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

