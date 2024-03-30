Kredi Kartı Borçlarındaki Artış Yoksulları Zora Sokuyor - Son Dakika
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Kredi Kartı Borçlarındaki Artış Yoksulları Zora Sokuyor

Kredi Kartı Borçlarındaki Artış Yoksulları Zora Sokuyor

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, takibe düşen kredi kartı borçlarındaki hızlı artışa dikkat çekti. Ateş, sadece mart ayında 1,5 milyar liralık kredi kartı borcunun ödenemediği için takibe düştüğünü belirtti. Yılbaşından beri takibe düşen kredi kartı borcu 5,8 milyar lirayı aştı. Ateş, seçim sonrasında yasal takip sürecinin artacağını ve batık kredi borçlarının daha da artacağını ifade etti. Ayrıca tüketici kredilerindeki batık oranının da hızla arttığına dikkat çekti.

30.03.2024 11:07  Güncelleme: 11:11
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CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, takibe düşen kredi kartı borçlarındaki hızlı artışa dikkat çekti. Merkez Bankası'nın faiz artışlarının en çok dar gelirlileri zora soktuğunu belirten Ateş, "Sadece mart ayında 1,5 milyar liralık kredi kartı borcu, ödenemediği için takibe düştü. Yılbaşından beri takibe düşen kredi kartı borcu 5,8 milyar lirayı aştı" dedi.

CHP Bolu Milletvekili ve TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu üyesi Türker Ateş, yasal takibe düşen kredi kartı borçlarındaki artışla ilgili yazılı açıklama yaptı. Seçimden sonra kredi kartlarına getirilecek kısıtlamaların yoksullaşmayı daha da vahim boyutlara taşıyacağını ifade eden Ateş, "Faiz artışları ne dövizin ateşini düşürmeye ne de enflasyonu dizginlemeye yetiyor. Sadece dar gelirlilerin hayatta kalmasını zorlaştırıyor. Gelirleri yetmeyen vatandaş, yükselen faizler nedeniyle bir de bankalarla icralık oluyor. Batık kredi borçları yerel seçimi beklemeden uçuşa geçti. Batık kredilerde asıl tufan seçimden sonra başlayacak" diye konuştu.

Seçim sonrasına dikkat çeken ve yasal takip sürecinin artışa geçeceğine dikkat çeken Ateş, şunları kaydetti:

"TAKİBE DÜŞEN KREDİ KARTI BORCU 1.5 MİLYAR LİRAYA DAYANDI"

"İktidar yoldan çıkardığı ekonomiyi, rayına oturtamadıkça işin kolayına kaçıp faturayı dar gelirliye kesmeye kalkıyor. 2023 sonunda 15 milyar 392 milyon lira olan takibe düşen kredi kartı borcu, 21 milyar 247 milyon liraya yükseldi. Sadece 3 ayda 5,8 milyar liralık kredi kartı borcu takibe düştü. Mart ayının ilk üç haftasında takibe düşen kredi kartı borcu 1 milyar 491 milyon lira.  Faiz artışları enflasyonu ve dövizin ateşini düşürmediği gibi, diğer taraftan dar gelirlinin nefesini kesiyor. İnsanlar her geçen gün borçlarını ödemekte daha da çok zorlanıyor.

"YILBAŞINDAN BERİ BATIK TÜKETİCİ KREDİLERİ 3,5 MİLYARA DAYANDI"

Sorun sadece kredi kartlarında yaşanmıyor. Tüketici kredilerindeki batık oranı da yılbaşından beri hızla artıyor. 2023 yılı sonunda, 29 milyar 443 milyon lira olan takibe düşen tüketici kredileri, daha üç ay dolmadan 33 milyar 887 milyon liraya ulaştı. Yılbaşından beri daha üç ay geçmeden batık tüketici kredileri 3 milyar 444 milyon lira yükseldi. Faiz artışları enflasyonu ve dövizin ateşini düşürmediği gibi, diğer taraftan dar gelirlinin soluğunu kesiyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kredi Kartı Borçlarındaki Artış Yoksulları Zora Sokuyor - Son Dakika

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