Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kredi Kartı İptali Kredi Notunu Düşürüyor

07.04.2026 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artan enflasyon nedeniyle kredi kartlarını iptal eden tüketiciler, kredi notlarının düşmesiyle karşı karşıya kalabiliyor. Uzmanlar, kart kapatma yerine alternatif çözümler öneriyor.

Son dönemde artan enflasyonist baskılar, pek çok tüketiciyi kredi kartlarını iptal etmeye itiyor. Ancak bu adım, kredi notu üzerinde yıkıcı etkilere yol açabiliyor. Ekonomistler, kontrolsüz kart kapatma işlemlerinin bireylerin kredi notunu sanılanın aksine iyileştirmediğini, aksine düşürdüğünü belirtiyor.

Kredi notu belirlenirken kullanılan temel formüllerden biri kredi kullanım oranlarıdır. Kullanılmayan bir kartın iptal edilmesi, toplam limiti azaltarak mevcut borcun ağırlığını artırır ve bankacılık algoritmaları bunu artan risk olarak yorumlayarak kredi skorunu düşürür. Ayrıca, uzun süredir kullanılmayan bir kartın kapatılması, o karta bağlı olumlu sicil verilerinin silinmesine neden olarak finansal profilin gençleşmesine ve güvenilirliğin azalmasına yol açar.

Kapatılan kartların limitleri, acil nakit ihtiyaçlarında aynı şartlarla geri kazanılamayabilir, çünkü bankaların sıkılaşan limit sınırlamaları nedeniyle yeni başvurular düşük limitlerle veya retle sonuçlanabilir. Uzmanlar, kartı tamamen iptal etmek yerine aidatsız modellerle revize etmeyi, limiti düşürmeyi veya düşük tutarlı harcamalarla kredi notunu canlı tutmayı öneriyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 22:02:05. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.