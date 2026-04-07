Kredi Kartı İptali Kredi Notunu Düşürüyor

Son dönemde artan enflasyonist baskılar, pek çok tüketiciyi kredi kartlarını iptal etmeye itiyor. Ancak bu adım, kredi notu üzerinde yıkıcı etkilere yol açabiliyor. Ekonomistler, kontrolsüz kart kapatma işlemlerinin bireylerin kredi notunu sanılanın aksine iyileştirmediğini, aksine düşürdüğünü belirtiyor.

Kredi notu belirlenirken kullanılan temel formüllerden biri kredi kullanım oranlarıdır. Kullanılmayan bir kartın iptal edilmesi, toplam limiti azaltarak mevcut borcun ağırlığını artırır ve bankacılık algoritmaları bunu artan risk olarak yorumlayarak kredi skorunu düşürür. Ayrıca, uzun süredir kullanılmayan bir kartın kapatılması, o karta bağlı olumlu sicil verilerinin silinmesine neden olarak finansal profilin gençleşmesine ve güvenilirliğin azalmasına yol açar.

Kapatılan kartların limitleri, acil nakit ihtiyaçlarında aynı şartlarla geri kazanılamayabilir, çünkü bankaların sıkılaşan limit sınırlamaları nedeniyle yeni başvurular düşük limitlerle veya retle sonuçlanabilir. Uzmanlar, kartı tamamen iptal etmek yerine aidatsız modellerle revize etmeyi, limiti düşürmeyi veya düşük tutarlı harcamalarla kredi notunu canlı tutmayı öneriyor.