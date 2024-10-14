Kredi Kartı Vergisi Tepkisi

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(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük, kredi kartı üzerinden vergi alınması konusunda açıklama yaptı. Kütük "Nakit parası olmadığı için alışverişlerini kredi kartı üzerinden borçlanarak yapan vatandaşlarımızdan vergi almanın ne yasal ne insanı ne vicdani açıklaması ve gerekçesi olamaz" dedi.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na yeni kaynak sağlamak için hazırlanan yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Savunma Sanayi Fonu'na gelir amacıyla limiti 100 bin lirayı geçen kredi kartı sahiplerinden her bir kart başına yıllık 750 lira kesinti yapılmasına bir tepki de Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük'ten geldi. Kütük yaptığı açıklamada "borçlanma üzerinden vergi dolaylı bir soygundur" ifadelerini kullandı.

Kütük yaptığı açıklamada şu noktalara değindi:

"Siyasi iktidarın Meclis'e sunmuş olduğu kanun tasarısı içerisinde yine bakıyoruz ki vatandaşın cebine göz diktiğini görüyoruz. Bunu nereden görüyoruz getirilmiş olan vergilerden görüyoruz. Bu tasarı da çok ciddi biçimde yine vatandaştan zorla vergi alımının olduğu görüyoruz. Ama bunlar içerisinde en çarpıcı ve en dikkat çekici olan ise kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olan vatandaşlarımızdan her yıl 750 lira pay alma vergi alma maddesi olarak görülüyor. Zaten ülkemizde dolaylı ve dolaysız şekilde maalesef çok ciddi biçimde bir vergi yüküyle karşı karşıyayız. Ama ilk defa geliri olmadı borçlanmadan kaynaklı yapmış olduğu borçlanmaya dayalı olarak vergi alımının olduğu bir örneğin maalesef ilk defa yaşıyoruz. Şimdi kredi kartıyla nakit parası olmadığı için alışverişlerini kredi kartı üzerinden borçlanarak yapan vatandaşlarımızdan vergi almanın ne yasal ne insanı ne vicdani açıklaması ve gerekçesi olamaz. Zaten bu insanlarımız yeterince ellerinde paraları olmadığı için yakınlarındaki eş-dost akraba ve yakınlarında para isteyecek durumları olmadığı için, sadece kredi kartı üzerinden borçlanarak zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak hale gelmişlerdir. Bu insanların cebinde nakit olmadığı için bütün harcama ve giderleri kredi kartı üzerinde olmaktadır. Çocuğun okulu ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalan evinin zorunlu ihtiyaçlarını kredi kartı üzerinden karşılamak zorunda kalan insanlarımızdan bu yapmış olduğu borçlanmadan kaynaklı bir vergi talebinde bulunmak hukuk devletinde çağdaş ülkede demokratik kültürde olacak bir uygulama değildir. Zoraki insanların gelirine el koyuyordunuz. Şimdi de borçlanma üzerinden vergi dolaylı bir soygundur.

"Borçlanmanın üzerinden vergi tahsil etmenin kabul edilebilir bir tarafı yoktur"

Vergi demek insanları iradesi dışında insanların isteği dışında doğrudan o insanların gelirine el koymaktır. Onun bir miktarını vergi olarak almaktır. Ama şimdi insanların borçlanmasından kaynaklı, harcamaları üzerinden el koymak, zoraki o insanlardan vergi tahsil etmek yine söylüyoruz hiçbir şekilde izahı olabilecek açıklanabilecek bir durum değildir. O nedenle de ülkemizde yeterince açlığa mahküm olmuş, yoksulluğa ve sefalet kaynaklı harcamaları üzerinde el koymak zoraki bu insanlardan vergi tahsil etme yine hiçbir şekilde izah olabilecek açıklanabilecek bir durum değildir. Açlığa-yoksulluğa mahküm olmuş sefalet içerisinde yaşamak zorunda kalan yurttaşlarımıza birde kredi kartları üzerinden yapmış oldukları borçlanmanın üzerinden vergi tahsil etmenin kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Biz buradan diyoruz ki, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, emek örgütü olarak; zaten yeterince zor koşullarda yaşayan vatandaşlarımızdan bir de böyle bir borçlanmanın üzerinden bir vergi almanın hiçbir hukuksal, insani, vicdani açıklaması olamaz diyoruz."