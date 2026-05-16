Kredi Kartları Hayat Kurtarıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kredi Kartları Hayat Kurtarıyor

16.05.2026 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Palandöken, Türkiye'de kredi kartı kullanımının artarak borçlu sayısının yükseldiğini vurguladı.

(ANKARA) - TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kredi kartlarının hayat kurtardığı bir döneme geldik. Eskiden esnafta veresiye defterleri vesaireleri vardı. Ama herkesin şimdi güvencesi, ekmek de alsa, günlük tüketeceği sütü de alsa, simit de alsa, kredi kartını kullanıyor" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'deki kredi kartı kullanımı, borçluluk oranları, batık krediler ve yasal takipteki kişi sayılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomi yönetiminin ve bankacılık sektörünün acilen devreye girmesi gerektiğini savunan Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde kredi kartı kullanan her iki kişiden bir kişi mutlak borçlu. 147 milyon kredi kartı var ülkemizde. 3 trilyon da aynı şekilde vatandaşın borcu var. 2 milyon kişi yasal takipte. 323 milyar lira da batık kredi var. Mutlak ve mutlak bankalar, bankalar birliği devreye girip, hatta Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı bir çözüm üretmek lazım. Kredi faizlerinin temettüye düştüğü zaman faiz miktarı zaten borcun ödeme imkanını elinden alıyor."

"KREDİ KARTLARININ HAYAT KURTARDIĞI BİR DÖNEME GELDİK"

Kredi kartı kullanımının kayıtlı ekonominin bir parçası olduğunu ve günlük yaşamın her alanına nüfuz ettiğini dile getiren Palandöken, geçmişteki veresiye defterlerinin yerini kartların aldığını söyledi. Kart kullanımının ulaştığı boyutu anlatan Palandöken, şunları kaydetti:

"Kayıtlı ekonominin olmazsa olmazı, vatandaş bu kredi kartı alışkanlıklarını günlük hayatın her alanında kullanıyor. Dolayısıyla şimdi vatandaşın bu sıkıntılardan kurtulmasının tam da zamanı. Ne yapılması lazım? Bankalar birliği bu kredi kartı, temettü faizlerini tavan taban şeklinde durdurması lazım. Yoksa hiç kimse bu borcun altından kalkamıyor. Piyasadaki sıkışıklığın, hareketsizliğin nedenlerinden biri de her iki kişiden biri bu kredi kartından dolayı sıkıntılı olduğu, dolayısıyla da günlük hayatta fonksiyonel olarak alışveriş yapamadığı bir sürece dahil oldu. Ülkemizdeki kredi kartının kullanılması, o kredi kartlarının hayat kurtardığı bir döneme geldik. Eskiden esnafta veresiye defterleri vesaireleri vardı. Ama herkesin şimdi güvencesi, ekmek de alsa, günlük tüketeceği sütü de alsa, simit de alsa, kredi kartını kullanıyor. Hem de o kadar çağdaşlaştı ki artık kartı sorgulamaya gerek yok. Sadece post cihazının üstünde tutuyorsun, geçiyorsun. Bu kolaylığı kullanan vatandaşların sayısı da hayli yüksek. Buna bir çözüm bulunması lazım."

"ESNAF KREDİ KARTI LİMİTİ DOLDUĞU İÇİN ÜRÜN ALAMIYOR"

"İşsizlik, taksit yapma olayındaki bu kullanılan kredi kartları, maalesef kullanamayan bu vatandaşlarımız artık bu borcu ile ilgili çözüm bekliyor. Vadesi dolanlara veya süre vermek suretiyle sıkıntıda bulunan vatandaşlarımızın bu kredi kartıyla olan münasebetlerin tekrar düzenlenmesi lazım. Kredi kartı kullananların mağduriyetini rakamlar olarak da verdim. Bunların tamamı kayıtlı. Aynı şekilde esnaf da ticari kredi kartı kullanıyor. Onlar da tabii asgari limitini yatırmak zorunda kalıyor. Dükkanına iş yerine ürün de alamıyor. Bu kredi kartları gerçekten günlük hayatta olmazsa olmaz yerine geçti. Esnaf kendi kredi kartı dolduğu için ürün alamıyor. Aynı şekilde kredi kartını yapılandırdığı zaman da bu faizinin asgarisini yatırdığı zaman altından kalkamıyor."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kredi Kartları Hayat Kurtarıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis eylemi sebebiyle PFDK’ye sevk edilen hakem Zorbay Küçük’e ceza çıkmadı Bahis eylemi sebebiyle PFDK'ye sevk edilen hakem Zorbay Küçük'e ceza çıkmadı
İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu
Daha 14 yaşındaydı 9. sınıf öğrencisi top oynarken hayatını kaybetti Daha 14 yaşındaydı! 9. sınıf öğrencisi top oynarken hayatını kaybetti
İngiltere’yi karıştıran “Casusluk“ olayına Acun Ilıcalı’dan zehir zemberek tepki İngiltere'yi karıştıran "Casusluk" olayına Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek tepki
Kurbanlık parasını çıkarmak için çalışmaya geldi, canından oldu Kurbanlık parasını çıkarmak için çalışmaya geldi, canından oldu
CHP’li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın

13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:25
Sadettin Saran’dan Fenerbahçe’ye son kıyak Yıldız isimle anlaştı
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı
13:20
Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti İşte istemediği iki isim
Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti! İşte istemediği iki isim
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
12:26
ATM’lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor Eliniz boş dönebilirsiniz
ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 13:58:15. #7.13#
SON DAKİKA: Kredi Kartları Hayat Kurtarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.