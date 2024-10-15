Kredi Kartlarından Savunma Fonu'na Katkı

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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 100 bin ve üzeri limiti olan kredi kartlarından Savunma Sanayii Destekleme Fonu için 750 lira katkı payı alınmasını da içeren kanun teklifiyle ilgili, "Bu paket tamamen Savunma Sanayii Fonu'na kaynak sağlamak üzere hazırlandı. Bu konuda milletimizin hiçbir endişesi olmasın. Bu paketin bir kuruşu bütçeye gelmeyecek. Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na gidecek. Çünkü biz zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Etrafımızda savaş var. Bizim bu ülkeyi korumamız lazım. Bunun için teknoloji geliştirmemiz lazım" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınına katıldı. Şimşek, uygulanan ekonomik program, enflasyon beklentisi ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu için 100 bin lira ve üzeri limitli kredi kartlarından yıllık 750 lira katkı payı alınmasını öngören teklife ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonu düşürme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Şimşek, şunları söyledi:

"Öncelikle enflasyon düşüyor. Mayıs'ta zirveye çıktı. Zirveden bu yana 26 puan enflasyonda düşüş var. İkinci olarak enflasyon düşmeye devam edecek. Biz tabii ki daha hızlı bir tempoda enflasyonu düşürmek isteriz. Yıllık bazda temel mallar; giyim, dayanıklı mallar gibi temel mallarda enflasyon eylülde yüzde 28'e düştü. Bütün malları baz alırsak, eylül ayı itibarıyla burada enflasyon yüzde 40'a düştü. Manşet enflasyona baktığımız zaman yüzde 49 civarı. Çünkü hizmet enflasyonu halen yüzde 73'e yakın. Hizmet enflasyonu düşmeye başladı. Fakat hizmet enflasyonu bütün dünyada katılık içeriyor. Yani daha gecikmeli para politikasına tepki veriyor. Bir de bize bağlı hususlar var. Örneğin kiralarda zamanında yüzde 25 üst limit getirilmiş. Biz bu üst limiti kaldırdık. Kaldırınca yenilenen bütün kira sözleşmeleri son yıllardaki enflasyon farkını yansıtmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla yüzde 120'ye yakın kiralarda artış var. Benzer şekilde eğitimde bir durum var. Dolayısıyla bu hizmetler enflasyonu, zamanla gelirler politikasına daha güçlü tepki verecek. Önümüzdeki dönem bu katılığı da kıracağız. Hizmetler enflasyonundaki birkaç tane husus olmasaydı bugün belki enflasyon hedefimize çok daha yakın olacaktık. Enlasyonda yavaşlama var. Fiyat artışlarında yavaşlama var. Bu devam edecek. Biz bu konuda kararlıyız. Bu programı uygulayacağız. Enflasyonu düşüreceğiz."

"Ülkemizin caydırıcılık gücünü arttırması dışında hiçbir seçeneği yok"

Şimşek, 100 bin lira ve üzeri limitli kredi kartlarından yıllık 750 lira katkı payı alınmasını öngören teklife ilişkin ise, "Burada amaç çok net. Ülkemizin caydırıcılık gücünü arttırması dışında hiçbir seçeneği yok. Zor bir coğrafayada yaşıyoruz. Türkiye savunma sanayinde çok önemli bir atılım içerisinde. Şu anda 3 bin 500 firmamız savunma sanayiine parça, teşhizat ve sistem üretiyor. Savunma Sanayii İcra Kurulu üyesiyim. En sonki toplantıda yeni görevler verildi Savunma Sanayii Müsteşarlığına. 'Yeni bir çelik kubbe inşaa edilecek' denildi. Yani Türkiye'yi dışardan gelecek saldırılara karşı koruyacak bir hava savunma sistemi. Bunlar pahalı sistemler. Şu anda savunma sanayinde geliştirilen binin üzerinde proje var. Hepsi ihracat kapasitemizi ciddi şekilde arttıracak. Tabii bu ciddi kaynak gerektiriyor. Biz bütçeden deprem yaralarını sarmaya odaklandık. Bir tedbir setinin geliştirilmesi gündeme geldi. Partimizin ekonomi kurmaylarıyla oturuldu bu çalışıldı. Biz dedik ki, 'vergi artışlarından uzak duralım'. Bu nedenle işlem bazlı yöntemlere yönelindi" ifadelerini kullandı.

"Bu paketin bir kuruşu bütçeye gelmeyecek"

Kredi kartlarından tahsil edilecek paraların bütçeye aktarılmayacağını söyleyen Şimşek, şunları söyledi;

"Bu paket tamamen Savunma Sanayii Fonu'na kaynak sağlamak üzere hazırlandı. Bu konuda milletimizin hiçbir endişesi olmasın. Bu paketin bir kuruşu bütçeye gelmeyecek. Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na gidecek. Çünkü biz zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Etrafımızda savaş var. Bizim bu ülkeyi korumamız lazım. Bunun için teknoloji geliştirmemiz lazım. Biz şu anda bütçede depremi ve EYT'yi yönetmeye çalışıyoruz. Bu bütçe ihtiyaçları için hazırlanmış bir tedbir paketi değildir. Bu doğrudan savunm sanayii için hazırlandı."