Krefeld'de 23 ton nitrik asit yüklü TIR devrilince 4 okul ve 15 kreşte eğitim durdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Krefeld'de 23 ton nitrik asit yüklü TIR devrilince 4 okul ve 15 kreşte eğitim durdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Krefeld'de 23 ton nitrik asit yüklü TIR'ın A57 yolunda devrildiği bildirildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken sızıntı nedeniyle en yüksek alarm verildi, 1000 metrelik güvenlik çemberi kuruldu ve 4 okul ile 15 kreşte eğitime ara verildi.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Krefeld kentinde nitrik asit taşıyan bir TIR'ın devrildiği bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, 23 ton nitrik asit yüklü TIR saat 03.00 civarında A57 yolunda, Krefeld merkezi bağlantı yolu yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan TIR sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Araçtan nitrik asit sızmasının ardından olası sağlık tehlikesi nedeniyle NINA uyarı uygulamasından en yüksek alarm seviyesi olan "aşırı tehlike" uyarısı gönderildi ve halkı uyarmak için kentte sirenler çaldı.

Aralarında tehlikeli madde ekiplerinin de bulunduğu yaklaşık 200 itfaiye eri, sızıntıyı durdurma ve araçtaki kimyasal maddeyi tahliye etme çalışmalarına katıldı.

Krefeld Belediyesinin internet sayfasından yapılan açıklamada, itfaiye tarafından olay yeri çevresinde 1000 metrelik güvenlik çemberi oluşturuldu.

Açıklamada, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlardan derhal kapalı alanlara girmeleri, pencereleri, kapıları ve havalandırma sistemlerini kapatmaları istendi.

Bölgedeki 4 okulda ve 15 kreşte bugün eğitime ara verildiği kaydedilen açıklamada, birçok caddenin kapalı kalacağı, çöp toplama hizmetlerinin aksayacağı belirtildi.

A57 otoyolunun bir bölümü kapatıldı, bazı tren seferlerinde de aksamalar oldu.

Kaynak: AA
GüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de... Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
13:36
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor
Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
13:00
8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda Eşinin feryatları kahretti
8 kişilik katliamda öğretmene yürek yakan veda! Eşinin feryatları kahretti
12:35
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
12:22
Emre Belözoğlu’nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 13:42:11. #7.13#
SON DAKİKA: Krefeld'de 23 ton nitrik asit yüklü TIR devrilince 4 okul ve 15 kreşte eğitim durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android