Kremlin, ABD'den Yeni Teklifler Bekliyor - Son Dakika
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Kremlin, ABD'den Yeni Teklifler Bekliyor

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Peskov, ABD'nin Ukrayna krizine yönelik yeni önerilerde bulunmasını ve bunların Rusya için kabul edilebilir olmasını istedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'den Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yeni teklifler bekleyeceklerini belirterek, "Amerikalılar, Avrupalılar tarafından kışkırtılan Ukraynalıları etkileyemedi. İleride de yeni tekliflere ve istişarelere açığız. Bunların ilk önce Rusya için kabul edilir olması gerekiyor." dedi.

Rossiya-1 televizyon kanalına konuşan Peskov, Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Peskov, "Amerikan tarafı, Rusya ve ABD arasındaki Anchorage zirvesinde Ukrayna krizinin çözümüne yönelik sağlanan uzlaşıların başarısız olduğunu açıkladı. Amerikalılar yeni önerilerde bulunmak istiyor. ABD'den yeni teklifler mi bekleyeceğiz?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Evet, bekleyeceğiz. (Ukrayna'da) Özel askeri operasyonumuzu sürdürüyoruz. Hedeflerimize askeri araçlarla ulaşmaya devam ediyoruz. Bu, tercih edilir bir yol değil. Ancak barışçıl çözümün sağlanması ihtimalinin olmadığı durumda, sonuna kadar, zafer elde edene kadar devam edeceğiz. Yeni teklifler de bekleyeceğiz. Çünkü (ABD Başkanı Donald) Trump ve Amerikalı müzakereciler herkes için kabul edilir seçeneklerin önerilmesi konusunda samimi."

ABD'nin daha önce sunduğu tekliflerin Ukrayna tarafından kabul edilmediğine değinen Peskov, "Amerikalılar, Avrupalılar tarafından kışkırtılan Ukraynalıları etkileyemedi. İleride de yeni tekliflere ve istişarelere açığız. Bunların ilk önce Rusya için kabul edilir olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya askeri destek sağladığına dikkati çekerek, "Bunu dikkate alıyoruz. Trump yönetiminin sergilediği ikili yaklaşımı çıkarlarımızla örtüştüğü ölçüde kullanmalıyız. Onların, barışçıl çözümü sağlama isteği çıkarımızla tamamen örtüşüyor." diye konuştu.

Sözcü Peskov, Ukrayna'nın yeni Genelkurmay Başkanı Mykhailo Drapatiy'nin, "Rusya'nın var olma hakkı bulunmadığı" yönündeki açıklamasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Drapatiy'nin açıklamaları korkunç. Bu, Drapatiy'nin Nazi olduğunu gösteriyor. Bu açıklama, Drapatiy gibi şahısların, Kiev yönetimi temsilcilerinin barış çözümüne ulaşmalarına izin vermeyeceklerini gösteriyor. Elbette, Drapatiy'nin, bunun hesabını vereceğinden hiç şüphem yok."

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlediği basın toplantısında, "Anchorage zirvesindeki önerilerin, Ukrayna tarafından kabul edilmemesi nedeniyle başarısız olduğunu ve yeni öneriler üzerinde çalışılması gerektiğini" belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kremlin, ABD'den Yeni Teklifler Bekliyor - Son Dakika

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