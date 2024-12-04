Kremlin'den Müzakere Açıklaması

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MOSKOVA, 4 Aralık (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov şu an "Ukrayna ile müzakereler için uygun zemin olmadığını" söyledi.

Peskov çarşamba günü Izvestia gazetesine verdiği demeçte Katar da dahil olmak üzere bazı ülkelerin, barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ifade ettiklerini söyledi.

Peskov, "Emirlik çeşitli konularda arabuluculuk hizmetleri sağlama konusunda çok aktif ve bunu etkili şekilde yapıyor. Katar'ın ve tüm ülkelerin iyi niyetini takdir ediyoruz" dedi.