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Kremlin'den Ukrayna Krizi Açıklaması

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Peskov, Ukrayna krizinin çözümünde somut bir gelişme olmadığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yeni tekliflerle ilgili somut gelişme olmadığını söyledi.

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD'deki görüşmelerinde hava ateşkesiyle ilgili inisiyatifin ele alınacağı" yönündeki iddiayı değerlendiren Peskov, "Bu konuda somut bir gelişme yok. (Meselenin çözümü ile ilgili) Yeni formüller ve tekliflerle ilgili de somut bir gelişme yok." diye konuştu.

Peskov, Zelenskiy'nin, "Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmalara yaklaşık 30 bin Kuzey Koreli askeri dahil etmeyi planladığı" yönündeki iddiaya ilişkin ise "Bu açıklamaları yorumlamaya gerek duymuyorum. Planlarımız hakkında konuşmak Zelenskiy'nin??????? görevi değil." ifadelerini kullandı.

"Rus donanması, ticari gemilerin korunmasına yönelik ek tedbirler alabilir"

Rus ticari gemilerinin silahlandırılması ihtimalini de değerlendiren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Deniz Kuvvetlerine Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vermeyi emrettiğine işaret etti.

Peskov, "Uluslararası deniz hukukuna göre, ticari gemiler silahlandırılamaz. Bu nedenle ticari gemilerin ek teçhizatla donatılması mümkün değil. Ancak Rus donanması, söz konusu gemilerin korunmasına yönelik ek tedbirler alabilir." dedi.

Kaynak: AA

Politika, Kremlin, Güncel, Son Dakika

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