Kremlin Sözcüsü: ABD'nin uranyum yasağı Rus nükleer sanayisini etkilemez

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MOSKOVA, 14 Mayıs (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Salı günü yaptığı açıklamada ABD'nin Rusya'dan uranyum ithalatına getirdiği son yasağın Rus nükleer sanayisi üzerinde ciddi bir etkisi olmasını beklemediklerini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ABD'nin Rusya'dan ışınlanmamış, düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum ithalatını yasaklayan kanun teklifini Pazartesi günü yasalaştırmıştı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yasanın "sivil nükleer enerji konusunda ABD'nin Rusya'ya bağımlılığını azaltmayı ve nihayetinde yok etmeyi" amaçladığını söylemişti.

Peskov, uluslararası arenada ABD'nin Rusya ile mücadele etmekte zorlandığını ve bu nedenle uluslararası ticaretin tüm norm ve ilkelerini bozan tedbirlere başvurduğunu belirtti.

Danışman, "Nükleer sanayimiz dünyanın en gelişmişlerinden biri ve oldukça rekabetçi. Bu sektörü geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.