Kremlin Sözcüsü: ABD'nin uranyum yasağı Rus nükleer sanayisini etkilemez - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kremlin Sözcüsü: ABD'nin uranyum yasağı Rus nükleer sanayisini etkilemez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Rusya'dan uranyum ithalatına getirdiği yasağın Rus nükleer sanayisi üzerinde ciddi bir etkisi olmayacağını belirtti. Peskov, uluslararası ticaretin norm ve ilkelerini bozan tedbirlere başvuran ABD'nin Rusya ile mücadele etmekte zorlandığını ifade etti ve Rus nükleer sanayisinin gelişmeye devam edeceğini vurguladı.

14.05.2024 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MOSKOVA, 14 Mayıs (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Salı günü yaptığı açıklamada ABD'nin Rusya'dan uranyum ithalatına getirdiği son yasağın Rus nükleer sanayisi üzerinde ciddi bir etkisi olmasını beklemediklerini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ABD'nin Rusya'dan ışınlanmamış, düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum ithalatını yasaklayan kanun teklifini Pazartesi günü yasalaştırmıştı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yasanın "sivil nükleer enerji konusunda ABD'nin Rusya'ya bağımlılığını azaltmayı ve nihayetinde yok etmeyi" amaçladığını söylemişti.

Peskov, uluslararası arenada ABD'nin Rusya ile mücadele etmekte zorlandığını ve bu nedenle uluslararası ticaretin tüm norm ve ilkelerini bozan tedbirlere başvurduğunu belirtti.

Danışman, "Nükleer sanayimiz dünyanın en gelişmişlerinden biri ve oldukça rekabetçi. Bu sektörü geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua

Dmitriy Peskov, Kremlin, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü: ABD'nin uranyum yasağı Rus nükleer sanayisini etkilemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:45 İstanbul’da taksici meslektaşını vurarak öldürdü İstanbul'da taksici meslektaşını vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:05:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü: ABD'nin uranyum yasağı Rus nükleer sanayisini etkilemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement