Kremlin Sözcüsü: Batılı Ülkelerin Ukrayna'ya Asker Gönderme İsteği Benzeri Görülmemiş Gerilim - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü: Batılı Ülkelerin Ukrayna'ya Asker Gönderme İsteği Benzeri Görülmemiş Gerilim

Kremlin Sözcüsü: Batılı Ülkelerin Ukrayna\'ya Asker Gönderme İsteği Benzeri Görülmemiş Gerilim

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin, Ukrayna'ya asker gönderme isteğinin 'benzeri görülmemiş gerilim' olduğunu belirterek, 'Bu, özel dikkat ve önlem gerektiriyor.' dedi. Peskov, NATO askerlerinin Rus askerlerinin karşısına çıkarılmasının tamamen benzeri görülmemiş yeni bir gerilim olduğunu ifade etti. Ayrıca, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın Ukrayna'nın Rus topraklarındaki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırma hakkına sahip olduğu yönündeki açıklamasını da 'tehlikeli söylem' olarak nitelendirdi.

06.05.2024 13:47  Güncelleme: 13:49
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin, Ukrayna'ya asker gönderme isteğinin "benzeri görülmemiş gerilim" olduğunu belirterek, "Bu, özel dikkat ve önlem gerektiriyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da, güncel konularla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransa ve ABD temsilcilerinin, Ukrayna'ya asker gönderme isteğiyle ilgili açıklamalarını değerlendiren Peskov, "Bu aslında, NATO askerlerini, Rus askerlerinin karşısına çıkarmaktır. Bu, tamamen benzeri görülmemiş yeni gerilim. Elbette bu, özel dikkat ve önlem gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Peskov, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın, "Ukrayna'nın Rus topraklarındaki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırma hakkına sahip olduğu" yönündeki açıklamasının da "tehlikeli söylem" olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü: Batılı Ülkelerin Ukrayna'ya Asker Gönderme İsteği Benzeri Görülmemiş Gerilim - Son Dakika

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