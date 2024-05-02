Kremlin Sözcüsü: Rusya\'nın Ukrayna barış konferansına katılması imkansız

Güncel

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsviçre'nin ev sahipliğinde yapılacak Ukrayna ile ilgili barış konferansının sonuç odaklı olmadığını belirterek, " Rusya'nın katılmadığı konferansta ciddi beklentilerden nasıl bahsedebiliriz? Bu kesinlikle imkansız." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilerin sorularını değerlendirdi.

İsviçre'nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran'da yapılacak Ukrayna ile ilgili barış konferansı hakkındaki soruyu yanıtlayan Peskov, Rusya'nın bu konferansta yer almayacağına dikkati çekti.

Peskov, "Bu barış konferansının nasıl bir şey olduğunu anlamıyoruz. Rusya'nın katılmadığı konferansta ciddi beklentilerden nasıl bahsedebiliriz? Bu kesinlikle imkansız. Bunun sonuç odaklı olmayan bir girişim olduğu aşikar. Müzakerelere ilişkin yaklaşımımız ise iyi biliniyor. Bu konudaki yaklaşımımız tutarlı, şeffaf ve Devlet Başkanı tarafından defalarca tekrarlandı." diye konuştu.

Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenleme tehdidini de değerlendiren Peskov, "Bu yeni bir şey değil. Bu daha önce de oldu. Bu konuda herhangi bir yeni unsur görmüyoruz. Kiev yönetimi terör faaliyetlerini sürdürme niyetini gizlemiyor. Bunu dikkate alıyoruz ve özel kuvvetler ile bakanlıklarımız gerekli tedbirler alıyor." dedi.

Sözcü Peskov, "ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna ordusuna karşı kimyasal silah kullandığı iddialarının" da asılsız ve temelsiz olduğunu söyledi.

"Biden'ın açıklaması gerçeğin tam tersini yansıtıyor"

ABD Başkanı Joe Biden'ın "Çin, Japonya ve Rusya'da yabancı düşmanlığı bulunduğu" yönündeki açıklamasını da değerlendiren Peskov, şu ifadeleri kullandı:

"Bu açıklama, gerçeğin tam tersini yansıtıyor. Şirketlerini biriyle temas kurmaktan vazgeçmeye zorlayan Rusya mı? Yalnızca milliyet kriterini dikkate alarak herhangi bir şirkete haydutça kısıtlama getiren Rusya mı? Bazı ülkelere belirli bir ülkenin şirketleriyle iletişimi koparma konusunda ikna etmek için utanmazca yasa dışı baskı uygulayan Rusya mı? Dünyanın her yerinde belirli vatandaşları kovalayan Rusya mı? Hayır. Bunu yapan Rusya değil, tamamen başka bir ülke."

Dmitriy Peskov, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mayısta Çin'e yapacağı ziyaret esnasında uluslararası ve bölgesel güvenlikle ilgili konuların ele alınacağı bilgisini paylaştı.