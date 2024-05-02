Kremlin Sözcüsü: Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanma suçlamaları temelsiz

Güncel

MOSKOVA, 2 Mayıs (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullandığına yönelik suçlamaların temelsiz olduğunu söyledi.

Basında yer alan haberlere göre ABD Çarşamba günü Rusya'yı Ukrayna birliklerine karşı kloropikrin adlı zehirli maddeyi kullanmakla suçlamıştı.

Peskov, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bu tür açıklamalar kesinlikle temelsiz olup hiçbir dayanağı yoktur" dedi. Sözcü, Rusya'nın kimyasal silah kullanımı konusunda uluslararası hukukun öngördüğü yükümlülüklerine her zaman uyduğunu ve uymaya devam ettiğini sözlerine ekledi.