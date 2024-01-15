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Kremlin Sözcüsü: Ukrayna'nın barış planı sonuç vermeyecek - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü: Ukrayna'nın barış planı sonuç vermeyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın sunduğu ve Davos'ta görüşülen barış planının sonuç vermeyeceğini belirtti. Peskov, Rusya'nın bu tür istişarelere katılmadığını ve herhangi bir müzakerenin sonuç almasının mümkün olmadığını ifade etti. Davos'ta yapılan görüşmenin de sonuç vermeyeceğini vurgulayan Peskov, Rusya'nın davete katılmadığını hatırlattı.

Kremlin Sözcüsü: Ukrayna\'nın barış planı sonuç vermeyecek
15.01.2024 - 14:03,  Güncelleme: 14:07
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın sunduğu ve Davos'ta görüşülen barış planının sonuç vermeyeceğini belirterek, "Bizim katılımımız olmadan elbette her türlü istişare yapılabilir ancak herhangi bir sonuç alınma ihtimali yoktur." dedi.

Peskov, Ukrayna'nın Rusya ile savaşı sona erdirmek için Kiev'in şartlarını ortaya koyan 10 maddelik barış planının dün Davos'ta ele alınmasına yönelik gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın bu tür istişarelere yönelik yaklaşımını daha önce birçok defa dile getirdiklerine işaret eden Peskov, "Bu süreçlerin, herhangi belirli bir sonuca ulaşmayı hedefleyememesinin açık bir nedeni var; biz katılmıyoruz. Bizim (Rusya) katılımımız olmadan, herhangi bir müzakerenin herhangi bir sonuca ulaşma olasılığı yoktur." diye konuştu.

Peskov, Davos'ta yapılan görüşmenin de sonuç vermeyeceğini vurgulayarak, "Bizim katılımımız olmadan elbette her türlü istişare yapılabilir ancak herhangi bir sonuç alınma ihtimali yoktur." ifadesini kullandı.

İsviçre'nin Davos kasabasındaki 54. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yıllık zirvesi öncesi, dün 83 ülkeden ulusal güvenlik danışmanının, Ukrayna'nın Rusya ile savaşı sona erdirmek için Kiev'in şartlarını ortaya koyan 10 maddelik barış planını ele aldığı bildirilmişti. Görüşmelere Rusya davet edilmemişti.

Kaynak: AA
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