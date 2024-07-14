Kremlin, Trump'a yapılan suikast girişimini kınadı - Son Dakika
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Kremlin, Trump'a yapılan suikast girişimini kınadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan suikast girişimini Rusya'nın şiddetle kınadığını bildirdi. Peskov, ABD'de siyasi mücadele sırasında şiddetin artık ülkenin içine aktarıldığını vurgulayarak, Trump'ın hayatının tehlikede olduğunu belirtti. Rusya her zaman siyasi mücadele sırasında şiddeti kınamıştır ve bu saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz.

14.07.2024 15:05
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan suikast girişimini Rusya'nın şiddetle kınadığını bildirdi.

Peskov, Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

ABD'nin siyasi sisteminde tarihte defalarca siyasi mücadele esnasında ülke içinde şiddet örneklerinin görüldüğünü belirten Peskov, ABD başkanlarının defalarca yaralandığını, hatta öldürüldüğünü anımsattı.

Peskov, ABD'de mevcut yönetimin çalışma tarzının, başta dünya meseleleri olmak üzere tüm sorunları güç ile çözme yönünde olduğunu savunarak, "Hiç kimse uzlaşma aramaya çalışmıyor. Buna ekonomik baskı, ABD yönetiminin çok sevdiği bu yaptırımlar, siyasi baskı veya doğrudan güç kullanımı, askeri güç de dahildir." ifadelerini kullandı.

Trump'a yapılan suikast girişimine işaret eden Peskov, şiddettin artık ülkenin içine aktarıldığını vurguladı.

Başkan adayı Trump'ı ortadan kaldırma girişiminin mevcut yönetim tarafından organize edildiğini kesinlikle düşünmedikleri ve buna inanmadıklarının altını çizen Peskov, ancak halihazırdaki yönetimin siyasi mücadele sırasında yarattığı atmosferin ve aday Trump'ın etrafındaki atmosferin bunu kışkırttığını ifade etti.

Peskov, "Aday Trump'ı siyasi arenadan uzaklaştırmak için önce yasal araçları, mahkemeleri, savcıları kullanarak, siyasi olarak itibarsızlaştırmaya ve taviz vermeye yönelik sayısız girişimden sonra Trump'ın hayatının tehlikede olduğu, tüm dışardan gözlemleyenler için açıktı." diye konuştu.

Amerikan yönetiminin "isteyerek veya bilmeyerek çalışma yöntemlerini iç politikaya aktardığını" savunan Peskov, iç arenada da zorlayıcı karar verme tarzının ortaya çıktığını dile getirdi.

Sözcü Peskov, Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili, "Rusya her zaman siyasi mücadele sırasında şiddetin her türlü tezahürünü kınadı ve biz de şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz." dedi.

Trump'a suikast girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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