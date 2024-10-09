Kreş Öğrencileri 'Sonbahar'a Merhaba' Etkinliği Düzenledi

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(ADANA) - Çukurova Belediyesi Kurtuluş Semt Kreşi öğrencileri, 'Sonbahar'a Merhaba' etkinliğinde renkli görüntüler sergiledi.

Kreş bahçesinde düzenlenen bahar etkinliğinde minikler, çocuk şarkıları eşliğinde dans edip eğlendi. Doğa ve çevreyle ilgili resimler yapan öğrencilere öğretmenler de eşlik etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sonbahar etkinliğinin coşkuyla kutlandığı Çukurova Belediyesi Semt Kreşlerinde birbirinden renkli organizasyonlar düzenlendi. Öğretmenleriyle birlikte 'Sonbahar'a Merhaba' etkinliği için hazırlanan minikler, şarkılar eşliğinde eğlenip boyama yaptı.

Kreş öğrencileri, okul bahçesine hazırlanan alanda doğa ile iç içe yemeklerini yedi.