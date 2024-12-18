Kretschmer Yeniden Saksonya Başbakanı

Almanya'nın Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer, eyalet parlamentosunda yapılan oylamada tekrar başbakan seçildi.
Almanya Hristiyan Demokrat Birliğinden (CDU) 49 yaşındaki Kretschmer, eyalet parlamentosunda yapılan oylamada ilk turda 120 oydan 51'ini alarak gerekli salt çoğunluğu sağlayamadı.
Yapılan ikinci tur oylamada ise Kretschmer, 120 oydan 69'unu alarak gerekli çoğunluğu elde edip tekrar başbakan seçildi.
Kretschmer, sonucun belli olmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün birlikte yola çıkabiliriz. Birlik olursak birçok zorluğun üstesinden gelebiliriz." dedi.
Saksonya eyaletinde CDU ile Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD), birlikte azınlık koalisyonu hükümetini oluşturuyor.
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