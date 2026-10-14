Kripto dolandırıcılığından kırmızı bültenle aranan R.J.S. Beşiktaş'ta eşiyle yakalandı - Son Dakika
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Kripto dolandırıcılığından kırmızı bültenle aranan R.J.S. Beşiktaş'ta eşiyle yakalandı

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Kripto dolandırıcılığından kırmızı bültenle aranan R.J.S. Beşiktaş\'ta eşiyle yakalandı
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Kripto para dolandırıcılığı gerekçesiyle İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan R.J.S., Beşiktaş'ta düzenlenen operasyonda eşi A.K. ile gözaltına alındı. Adreste 3 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek, 600 bin dolar ve çok sayıda elektronik cihaz ele geçirildi.

Yüksek miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle interpol tarafından kırmızı bültenle aranan R.J.S., İstanbul'da yakalandı. Beşiktaş'ta düzenlenen operasyonda şüphelinin eşi A.K. de gözaltına alınırken, adreste çok sayıda silah, mühimmat, elektronik cihaz, altın ve 600 bin dolar ele geçirildi.

İstanbul emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT'in desteğiyle uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, yüksek miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında İnterpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı bulunan R.J.S.'nin İstanbul'da olduğu tespit edildi. Çalışmaların ardından şüphelinin Beşiktaş'ta bulunduğu adres belirlendi. Adrese sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda R.J.S. ile eşi A.K. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 8 bilgisayar kasası, 6 dizüstü bilgisayar, 20 ekran kartı, 14 SSD, 7 flash bellek ve 3 hafıza kartı ele geçirildi. Ayrıca 3 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek, 7 şarjör, bin 360 fişek ve 1 kama bulundu. Operasyonda 2 drone, 24 saat, 20 altın bileklik, 7 altın zincir kolye, 600 bin dolar, 2 bin 600 euro ve 50 bin lira da ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
DolandırıcılıkBeşiktaşGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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