Kripto Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Gözaltı

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Kripto para borsası aracılığıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kripto para sistemi içerisinde yüksek kazanç sağlamak vaadiyle vatandaşları dolandıran 6 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Şüphelileri fiziki ve teknik takibe alan siber ekipleri, şüphelilerin banka hesaplarında 219 milyon lira para hareketliliği olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İstanbul, Hatay, Aydın, Karabük ve Sakarya'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli belirlenen adreslerde yakalandı. Diğer şüpheli ise ekiplerin sıkı takibi sonucu izini kaybettirmeye çalışırken gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli dijital materyaller ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.