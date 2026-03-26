Kripto varlıklarla ilgili Meclis\'e sunulan kanun teklifindeki maddeler geri çekiliyor

AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülen kripto varlıklara ilişkin kanun teklifiyle ilgili yeni karar aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, kripto sektöründeki hızlı değişimler nedeniyle yeniden değerlendirilmek üzere geri çekildiğini açıkladı.

"KRİPTO VARLIKLARLA İLGİLİ MADDELERİ GERİ ÇEKİYORUZ"

İleri, açıklamada şu ifadelere yer verdi: "TBMM Genel Kurulunda görüştüğümüz kanun teklifinde yer alan kripto varlıklara ilişkin maddelerin, sektördeki hızlı değişim ve gelişmeler göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmek üzere geri çekilme teklifi grubumuz tarafından Genel Kurula iletilmiştir.

Ülkemiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile her alanda olduğu gibi yenilikçi-teknolojik sektörlerde de dünyaya entegre ve öncü olma iddiasını artırarak devam ettirecektir.

Bu süreçte konuya gösterdiği hassasiyetlerden dolayı Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, talimatları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunarız."