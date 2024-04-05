Kriyoablasyon Yöntemi, Ameliyat Olamayan Meme Kanseri Hastalarının Tedavisinde Etkili - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kriyoablasyon Yöntemi, Ameliyat Olamayan Meme Kanseri Hastalarının Tedavisinde Etkili

Bilim insanları, kanserli dokuların buz yardımıyla dondurularak yok edildiği kriyoablasyon adlı yöntemin, tümör boyutları büyük ve ameliyat olamayan meme kanseri hastalarının tedavisinde etkili olduğunu tespit etti. Araştırmacılar, kriyoablasyon tedavisinin 5 ila 10 dakika süren dondurma ve ardından 5 ila 8 dakikalık pasif çözülme işlemlerinden meydana geldiğini belirtti. Tedavi sonucunda, tümör boyutları 0,3 ila 9 santim aralığında değişen hastalar arasında tümörü 1,4 santimden büyük olanların tedaviyi takip eden 16 aylık süreçte kanserin nüks etme oranının sadece yüzde 10 olduğu görüldü.

05.04.2024 16:59  Güncelleme: 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilim insanları, kanserli dokuların buz yardımıyla dondurularak yok edildiği kriyoablasyon adlı yöntemin, tümör boyutları büyük ve ameliyat olamayan meme kanseri hastalarının tedavisinde etkili olduğunu tespit etti.

Medicalxpress sitesinin haberine göre, araştırmacılar, kardiyak sorunlara sahip, hipertansiyon hastası veya başka bir kanser için kemoterapi tedavisi alan ve bu nedenle ameliyat olamayan meme kanserinden muzdarip 60 kişinin kriyoablasyon uygulandıktan sonraki sonuçlarını inceledi.

Hastanın uygunluğuna ve tercihine bağlı lokal anestezi veya minimum düzeyde yatıştırıcı ile gerçekleştirilen kriyoablasyon tedavisinin 5 ila 10 dakika süren dondurma ve ardından 5 ila 8 dakikalık pasif çözülme işlemlerinden meydana geldiğini kaydeden bilim insanları, tedavi kapsamında tümörlerin yerini belirlemek için ultrason veya bilgisayarlı tomografi taramasından yararlanıldığını aktardı.

Araştırmacılar, tedavi sonucunda, tümör boyutları 0,3 ila 9 santim aralığında değişen hastalar arasında tümörü 1,4 santimden büyük olanların tedaviyi takip eden 16 aylık süreçte kanserin nüks etme oranının sadece yüzde 10 olduğunu belirtti.

Memorial Sloan-Kettering Kanser Merkezinden radyolog Dr. Yolanda Bryce, büyük boyutlarda tümörlere sahip ancak ameliyat olamayan kadınlar için bu tedavi yönteminin oldukça etkili olduğunu söyledi.

Bryce, konuya ilişkin, "Sadece radyasyon ve hormonal terapi ile tedavi edildiğinde, tümörler eninde sonunda geri dönecektir. Dolayısıyla çalışmamızda sadece yüzde 10'luk nüks oranı görmüş olmamız inanılmaz derecede umut verici." ifadelerini kullandı.

Araştırma, ABD'nin Utah eyaletindeki Salt Lake City kentinde düzenlenen Girişimsel Radyoloji Derneği Yıllık Bilimsel Toplantısı'nda sunuldu.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kriyoablasyon Yöntemi, Ameliyat Olamayan Meme Kanseri Hastalarının Tedavisinde Etkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:22 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı
17:00 Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
16:09 PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın memleketinde seçimler iptal edildi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi
14:21 Şanlıurfa’da otomobil ile kamyon çarpıştı 1’i polis 4 kişi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti
14:04 Türkiye, Avrupa’da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA’yı askıya aldı Türkiye, Avrupa'da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA'yı askıya aldı
17:20 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye net çağrı: Süper Kupa’ya tam kadro çıkın Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
14:36 Tom Cruise’un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı Tom Cruise'un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı
14:01 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti
13:56 Ne diyeceği merak konusuydu Ali Koç’u topa tutan Aziz Yıldırım’dan bomba Süper Kupa yorumu Ne diyeceği merak konusuydu! Ali Koç'u topa tutan Aziz Yıldırım'dan bomba Süper Kupa yorumu
13:16 Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 17:51:11. #1.11#
SON DAKİKA: Kriyoablasyon Yöntemi, Ameliyat Olamayan Meme Kanseri Hastalarının Tedavisinde Etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement