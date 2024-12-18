Kriz Yönetimi Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kriz Yönetimi Eğitimi Düzenlendi

Kriz Yönetimi Eğitimi Düzenlendi

AA çalışanlarına yönelik Kriz Yönetimi Eğitimi'nde temel prensipler ve iletişimin önemi vurgulandı.

18.12.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Ajansı (AA) Akademi koordinasyonunda "Kriz Yönetimi Eğitimi" düzenlendi.

AAtölye'deki eğitimde, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal tarafından AA çalışanlarına, kriz yönetimine ilişkin bilgiler verildi.

Eğitimde, krizin tanımına, farklı türlerine, ortaya çıkış nedenlerine ve etkili yönetim stratejilerine değinen İnal, kriz yönetiminin temel prensiplerini aktarırken, bazı durumlarda hareketsizliğin krizin daha da derinleşmesine ve kontrol edilemez noktaya gelmesine yol açabileceğine dikkati çekti.

Bu nedenle kriz sinyallerinin erken tespitinin ve proaktif yaklaşımla krizin olgunlaşmadan engellenmesinin kritik öneme sahip olduğunu aktaran İnal, kriz anlarında iletişimin hayati rolüne değindi, özellikle yanlış bilgilendirmeyle mücadelenin önemini vurguladı.

Yanlış ve eksik bilginin hızla yayılmasının kamuoyunda paniğe, güvensizliğe ve hatta sosyal huzursuzluğa yol açabileceğini dile getiren İnal, doğru ve güvenilir bilginin şeffaf şekilde ve zamanında paylaşılmasının krizin olumsuz etkilerini en aza indireceğini ifade etti.

Kriz yönetiminde liderliğin ve koordinasyonun rolü üzerine değerlendirmelerde bulunan İnal, kriz anlarında hızlı ve doğru kararlar alınması, etkili iletişim kurulması ve farklı paydaşların koordine edilebilmesi gerektiğini belirtti.

Fatih İnal, eğitimde deneyimleri üzerinden katılımcılara örnekler de verdi.

Kaynak: AA

Polis Akademisi, Anadolu Ajansı, Güvenlik, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kriz Yönetimi Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:00 3 aday var: Arda Güler’in yeni hocası sürpriz isim olabilir 3 aday var: Arda Güler'in yeni hocası sürpriz isim olabilir
08:51 Melisa Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na tatil isyanı Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı
08:21 Esenyurt’ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 21:18:42. #1.11#
SON DAKİKA: Kriz Yönetimi Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.