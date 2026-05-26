Krom Ocağına Karşı Halk Buluşması

Dêrsim Pilemûriye (Pülümür) Gurik köyü ve çevresinde Dimin Madencilik tarafından yapılması planlanan krom ocağına karşı çevre örgütleri ve yöre dernekleri, 28 Mayıs'ta Pülümür'de halk buluşması yapacak. Proje, koruma altındaki endemik bitkileri tehdit ediyor. Köylüler daha önce 2 bine yakın imza toplayarak Tunceli Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim etmişti.

Munzur Çevre Derneği Dêrsim Temsilciliği'nden Yusuf Topçu, Hel Dağı'nda yapılmak istenen maden ocağının hayvancılık ve arıcılığın yoğun olduğu bölgeyi tehdit ettiğini söyledi. Topçu, 'Bölge halkı maden faaliyetini kesinlikle istemiyor. Bu alan bitki çeşitliliği ve yaban hayatı açısından zengin. Emperyalist talana karşı örgütleniyoruz' dedi.

Topçu, mücadelenin bütünleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Talanı durdurmanın yolu halkı örgütlemek ve lokal mücadeleleri birleştirmekten geçer' ifadelerini kullandı. Son olarak yurttaşları ve medyayı halk buluşmasına katılmaya çağırdı.