Sarıyer'de bulunan KRT TV'nin binasına zorla girmeye çalışan şüpheli gözaltına alındı. Binada bulunan polise cep telefonundan el bombası göstererek tehditler savurduğu iddia edilen H.Y.'nin (55) alkollü olduğu belirlendi.
Olay, saat 17.15 sıralarında Sarıyer'de bulunan KRT TV'nin binasında meydana geldi. Binaya gelen H.Y. ofis içerisindeki cam turnikeleri kırarak içeri girdi. TV binasında bulunan polise cep telefonunda el bombası fotoğrafları göstererek tehditler savurduğu iddia edilen H.Y., etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şüphelinin alkollü olduğu belirlenirken, H.Y. hakkında 'mala zarar verme' suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › KRT TV Binasına Zorla Giriş: Alkollü Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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