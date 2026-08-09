Kruja\'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Arnavutluk'un orta kesimlerindeki Kruja şehrinde yaşam alanlarını da etkileyen yangın kontrol altına alınırken, yangın söndürme çalışmalarında Bayraktar TB2 de görev aldı.

Başkent Tiran'ın yakınlarındaki dağlık Kruja şehri ve çevresinde meydana gelen yangın başta olmak üzere ülkede son günlerde birkaç farklı noktada yangınlar meydana geldi.

Dün gece boyunca yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği Kruja'da, Silahlı Kuvvetler, sivil acil durum birimleri ile İtfaiye Servisinden yaklaşık 300 personel yangın söndürme çalışmalarında yer aldı.

Havadan da müdahalenin gerçekleştiği bölgede yangını kontrol altına alma operasyonunda, Ulusal Sivil Koruma Ajansına ait 21 itfaiye aracı, üç helikopter, bir Bayraktar TB2 insansız hava aracı ve iki termal görüntüleme insansız hava aracı görev aldı.

Yangından dolayı bazı yerleşim yerlerinde vatandaşlar tahliye edildi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yangının kontrol altına alınmasının ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yangında sadece bir deponun yandığını ve hiçbir bölge sakininin yara almadığını ifade etti.

Rama, "Kruja Dağı'ndaki yangınla verilen olağanüstü mücadelede, rüzgar nedeniyle gece boyunca havadan yangın söndürme ekipmanı kullanıldı. İtfaiye, askeri ve polis birliklerimiz kahramanca ve üstün profesyonel becerileriyle mücadele ederek, bu kavurucu yaz aylarında diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi trajik bir sonucu önlediler." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Besfort Lamallari de olay yerinden çalışmaları takip etti. Bakan Lamallari, basına yaptığı açıklamada, yangının doğal nedenlerden değil, insan eylemlerinden kaynaklandığını belirterek, polisin şüpheliyi gözaltına aldığını söyledi.

Öte yandan Arnavutluk Jeoloji Bilimleri Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, bazı şehirlerde bugün de "yüksek" yangın riski sürüyor.