Kruvaziyer Amasra'ya İkinci Seferini Gerçekleştirdi

13.03.2026 10:15
Rus kruvaziyer Astoria Grande, Amasra Limanı'na 819 yolcu ile demirledi, 91. seferini yaptı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra'ya 819 yolcu ve 456 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana ilçeye 91'inci seferini gerçekleştirdi.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

Turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Yolcuların bir kısmı ise tur otobüsleriyle Bartın şehir merkezi ve Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesine gitti.

Amasra'ya geçen yıl 40 sefer yapan ve 28 bin 556 yolcu getiren gemi, 2022'den bu yana ise toplam 75 bin 647 turisti ilçeye taşıdı.

Kaynak: AA

