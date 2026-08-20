Kruvaziyerlerle Kuşadası'na 8.200 Turist Geldi
Aydın'ın Kuşadası'na yanaşan iki kruvaziyerle 8.200 turist bölgeyi ziyaret etti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesine yanaşan 2 kruvaziyerle 8 bin 200 turist geldi.
Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Sun Princess" ve Malta bayraklı "Celebrity Ascent" isimli kruvaziyerler yanaştı.
Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı olan 8 bin 200 turist indi.
Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise turlarla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret için bölgeye geçti.
Kaynak: AA
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