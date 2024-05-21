KSBÜ Adli Bilimler Bölümü Öğrencileri Polis Olay Yeri İnceleme Ekibiyle Tecrübelerini Paylaştı - Son Dakika
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KSBÜ Adli Bilimler Bölümü Öğrencileri Polis Olay Yeri İnceleme Ekibiyle Tecrübelerini Paylaştı

KSBÜ Adli Bilimler Bölümü Öğrencileri Polis Olay Yeri İnceleme Ekibiyle Tecrübelerini Paylaştı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Adli Bilimler Bölümündeki öğrenciler, polis olay yeri inceleme ekibiyle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı. Germiyan Kampüsü'nde gerçekleşen eğitimde, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi personeli, öğrencilere alçı kalıbı ile olay yerinde ayakkabı izi ve lastik izi alma, kalıp alma izi çalışması gibi uygulamaları gösterdi. Ayrıca, öğrencilere ölümle sonuçlanan çeşitli olaylar hakkında da bilgi verildi.

21.05.2024 16:25
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Adli Bilimler Bölümündeki öğrencilerle, polis olay yeri inceleme ekibi kendi alanlarında tecrübelerini paylaştı.

Germiyan Kampüsü'ndeki eğitimde, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi personeli, bölümdeki 2'nci ve 3'üncü sınıf öğrencilerine uygulamalı olarak alçı kalıbı ile olay yerinde spesifik ayakkabı izi ve lastik izi alma, kalıp alma izi çalışması gösterildi.

Mikrosil ile olay yerinde alet parça izi alma çalışmasının yapıldığı eğitimde öğrenciler ölümle sonuçlanan çeşitli olaylar hakkında da bilgilendirildi.

Kaynak: AA

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