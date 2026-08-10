KSBÜ'de Yeni Tesisin Temeli Atıldı - Son Dakika
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KSBÜ'de Yeni Tesisin Temeli Atıldı

KSBÜ\'de Yeni Tesisin Temeli Atıldı
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KSBÜ Germiyan Kampüsü'nde 4,800 m² alana inşa edilecek tesisin temeli atıldı, 350 milyon TL bütçe.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (KSBÜ) Germiyan Kampüsü'nde 4 bin 800 metrekarelik alana inşa edilecek, içinde yemekhane, kütüphane, sosyal alanlar ve sağlık merkezinin yer alacağı tesisin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Musa Işın, KSBÜ'nün her geçen gün geliştiğini ve genç bir üniversite olmasına rağmen kurumsallaşma sürecini hızla tamamladığını söyledi.

Tesisin üniversiteye ve öğrencilere önemli katkı sağlayacağını belirten Işın, "İnşallah kısa bir sürede buradaki inşaat bitecek ve hep birlikte inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. İlimizde daha büyük hizmetler yapabilmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin ise tesisin teknik ayrıntıları ve işlevine ilişkin bilgi vererek projenin yaklaşık 350 milyon lira maliyetle hayata geçirildiğini bildirdi.

Binanın 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip olduğunu aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"İnşallah müteahhit firmamızın söylediğine göre 1 yıl içerisinde de bize teslim edecekler. O nedenle bu bina bittiği zaman içerisinde hem personel-öğrenci yemekhanesi, öğrenci sosyal yaşam alanları, öğrencilerin ders çalışma mekanları, kütüphane, küçük bir konferans salonu, kuaförü, kafeleri, restoranlar, aynı şekilde psikoloğu, diyetisyeni ve sağlık alanı, aile sağlığı merkezi gibi bir merkez, Mediko dediğimiz merkez olacak."

Vali Musa Işın, Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin ve protokol üyeleri, butona basarak inşaatın ilk harcını döktü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KSBÜ'de Yeni Tesisin Temeli Atıldı - Son Dakika

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