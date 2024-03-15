KSÜ Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Beyaz Önlük Giyme Töreni Düzenlendi

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, Yunus Emre Kongre Merkezi'nde düzenlenen törendeki konuşmasında, 14 Mart'ın tıp eğitimine başlama tarihi olmasının yanı sıra 1919 yılında tıp öğrencilerinin İstanbul'da işgale karşı direniş mücadelesi başlattığı önemli bir gün olduğunu söyledi.

14 Mart Tıp Bayramı'nın uluslararası bir gün olmadığını, Türk milletine ait milli bir bayram olduğuna dikkati çeken Yasım, "Tüm tıp mensuplarımızın bayramını kutluyorum. Geleneksel hale gelen beyaz önlük giyme törenimizi geçtiğimiz yıl 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremeler nedeniyle yapılamadı. Bu yüzden bu dönem birinci ve ikinci sınıf öğrencilerimize birlikte beyaz önlük giyme töreni gerçekleştireceğiz." dedi.

Tıp öğrencilerinin beyaz önlüğü giydiği andan itibaren doktorluk mesleğine ilk adımını attığını ve kutsal bir göreve başladığını kaydeden Yasım, tıbbın insan sağlığı ve yaşamı için en önemli alanlardan biri olduğunu belirtti.

KSÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz de üniversitenin tıp fakültesi bölümü ve faaliyetleriyle alakalı bilgi verdi.

Kahramanmaraş'ın iki büyük depremle sarsılmasına rağmen sınav sonuçlarına göre 167 öğrencinin KSÜ Tıp Fakültesi'ni tercih ettiğini belirten Öksüz, "Fakültemiz eğitimin yanında kuruluşundan bu yana şehrimize sağlık hizmeti de sunmaktadır. 6 Şubat depreminde tüm kadromuzla birlikte omuz omuza hizmet verdik." diye konuştu.

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli ise Türkiye'nin tıp eğitimi konusunda dünyada önde gelen ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Tiyekli, "Şunu unutmayın bu ülke 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. Hiç kimse Türk hekimlerine verilen değeri düşüremez. Genç meslektaşlarım, eğitiminiz süresinde ve sonrasında Kahramanmaraş Tabip Odası her zaman sizlerin yanında olacak." ifadesini kullandı.

Tören, öğrencilere beyaz önlüklerinin giydirilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Törene, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile akademisyenler ve veliler katıldı.