KTO Başkanı'ndan terör yasası değerlendirmesi: Tarihi adım - Son Dakika
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KTO Başkanı'ndan terör yasası değerlendirmesi: Tarihi adım

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KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un kabulünü tarihi bir adım olarak nitelendirdi; yasada af olmamasını, teröristlerin kapsam dışı bırakılmasını ve milletin iradesinin tezahürünü vurguladı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"a ilişkin değerlendirmede bulundu.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yasanın milli birliği perçinleyen tarihi bir adım olduğunu ifade eden Gülsoy, "Devletimizin bekası, milletimizin sarsılmaz iradesi ve Meclisimizin geniş mutabakatıyla 40 yılı aşkın süredir ülkemizin enerjisini sömürmek isteyen terör cenderesi kırılmıştır." ifadesini kullandı.

Siyasi partilerin geniş mutabakatıyla TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"un Türkiye için yeni bir devrin kapısını araladığını belirten Gülsoy, milli iradenin tecelligahı olan Meclisin devletin kudretini ve milletin asil duruşunu bir kez daha tescillediğini aktardı.

İş dünyası olarak, milli birliği tahkim edecek ve ülkenin huzur iklimini pekiştirecek bu tarihi yasanın hayırlı olmasını temenni eden Gülsoy, şunları kaydetti:

"Bizim için en hassas ve kırmızı çizgimiz olan husus, bu yasada tek bir 'af' sözcüğünün yer almaması ve eli kanlı teröristlerin kesinlikle kapsam dışı bırakılmış olmasıdır. Mukaddes vatan toprakları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ruhlarını sızlatacak tek bir adıma dahi müsaade edilmemiştir. Şehitlerimizin aziz hatıralarını kalbimizde sonsuza dek yaşatacak, kahraman gazilerimizin büyük fedakarlıklarını her daim minnet, şükran ve dualarla yad edeceğiz. 40 yılı aşkın süredir ülkemize kurulan tuzaklar, çekilmek istenen cendereler devletin aklı ve milletin vicdanı ile darmadağın edilmiştir. Kalkınmamıza, büyümemize ve küresel güç olma vizyonumuza vurulmak istenen terör zinciri tamamen koparılmıştır."

Kaynak: AA

Ömer Gülsoy, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel KTO Başkanı'ndan terör yasası değerlendirmesi: Tarihi adım - Son Dakika

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