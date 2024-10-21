KTÜ'de Deprem ve Yapı Sağlığı Merkezi Açıldı

Güncel

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde kurulan Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, açılışta yaptığı konuşmada, merkezin yalnızca KTÜ'ye değil, ülkenin depremle mücadele stratejisine de önemli katkılar sunacağını söyledi.

Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin bugün resmi açılışının yapıldığını dile getiren Çuvalcı, "Daha önce de araştırmalarımızı sürdürüyor olsak da bugün çok daha modern ve işlevsel bir mekan kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemizde böyle güzel bir mekan bulmak her zaman kolay olmuyor. Bu nedenle bu projeye desteğimizi baştan beri esirgemedik." ifadesini kullandı.

Çuvalcı, yaklaşık 1,5 yıl önce YÖK Başkanlığına projelerini sunduklarını, YÖK Başkanının da bu girişimin bir enstitü çatısı altında yapılandırılmasını önerdiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KTÜ senatosu olarak bu öneriyi kabul ettik. Şu anda süreç YÖK'te onay bekliyor. Kurulacak enstitü, ülkemize daha büyük faydalar sağlayacak. Medikal kurtarmadan lojistiğe, endüstriden yapı sağlığına kadar pek çok disiplin bu yapının bir parçası olacak. Biz KTÜ olarak her alanda iş birliğini önemsiyor ve bu ortak çalışmaların hem bölgemizin hem de ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz."

"Yetkin ve bilgili uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Üniversitelerin temel görevinin bilgi üretmek ve öğrenci yetiştirmek olduğuna dikkati çeken Çuvalcı, "KTÜ olarak yalnızca teorik bilgiye değil, uygulamalı eğitime de büyük önem veriyoruz. Yapı sağlığı merkezimiz, bu alanda uzmanlaşmak isteyen öğrencilere eşsiz bir fırsat sunacak. Buraya gelen öğrenciler, yapısal sağlığı ve depreme yönelik önlemleri sahada deneyimleyecekler. Bundan böyle, bu konuda daha yetkin ve bilgili uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Çuvalcı, milli ve yerli üretimin önemine de işaret ederek, "Bir ambargo veya kriz durumunda dahi ihtiyacımız olan teknolojiyi üretebilecek kapasitede olmalıyız. Bu doğrultuda, araştırmalarımızda düşük maliyetli, yerli çözümler geliştirmeyi önemsiyoruz." dedi.

"Ülkemizin ilk Yapı Sağlığı İzleme Merkezini hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz"

Merkezin müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık da merkezin bilimsel çalışmaları, deprem sonrası yürütülen faaliyetler ve ileriye dönük projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

TÜBİTAK destekli projeler kapsamında deprem ve mühendislik yapılarının izlenmesi alanında geliştirdikleri yerli yazılımlar için 2 patent başvurusu yaptıklarını aktaran Altunışık, ayrıca Kahramanmaraş depremleri sonrası yapay zeka teknolojilerini kullanarak hasar tespiti çalışmalarında önemli ilerlemeler sağladıklarını belirtti.

Rize-Artvin Havalimanı ve Yusufeli Barajı gibi kritik yapıları izlediklerini de vurgulayan Prof. Dr. Altunışık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geleceğe yönelik projelerimizde kamu binalarının izlenmesini ve dijital teknolojilerle entegrasyonu hedefliyoruz. Ekibimiz, Bilim Kahramanları Ödülü, TÜBA Ödülü, ODTÜ Bilim Ödülü ve TEKNOFEST Grand Prix gibi prestijli ödülleri kazandı. Ülkemizin bilimsel altyapısını güçlendirmek için daha pek çok projeye imza atacağız."

Konuşmaların ardından açılış töreni kurdele kesimi ve merkezin gezilmesiyle sona erdi?.