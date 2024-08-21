KTÜ İLAFAR, Avrupalı öğrencilerin dikkatini çekiyor - Son Dakika
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KTÜ İLAFAR, Avrupalı öğrencilerin dikkatini çekiyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (İLAFAR) Avrupalı öğrencilerin dikkatini çekmesi ve burada staj yapmak istemelerinin uluslararasılaşma vizyonuna önemli katkı sağlayacağını bildirdi.

21.08.2024 13:48
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (İLAFAR) Avrupalı öğrencilerin dikkatini çekmesi ve burada staj yapmak istemelerinin uluslararasılaşma vizyonuna önemli katkı sağlayacağını bildirdi.

Prof. Dr. Çuvalcı, yaptığı yazılı açıklamada, KTÜ İLAFAR'ın yürüttüğü çalışmalarla öne çıkarak Avrupalı öğrencilerin dikkatini çektiğini belirtti.

İLAFAR'ın, Türkiye'nin yerli ve milli ilaç çalışmalarına katkı sağlaması amacıyla 2018'de kurulduğunu aktaran Çuvalcı, İLAFAR'ın Avrupalı öğrenciler için çekim merkezi haline geldiğini ve bu öğrencilerin KTÜ tarafından misafir edildiğini kaydetti.

Çuvalcı, KTÜ İLAFAR'da halen TÜBİTAK, TÜSEB, TAGEM ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından birçok projenin yürütüldüğünü vurgulayarak, "Kanser tanı kiti ve 2 yerli monoklonal antikorun elde edilmesi ve pediatrik anestezide bebek hastaların tedavi konforuna büyük çözüm getirecek yeni bir formülasyon geliştirilmesinin ötesinde, Trabzon ve bölgede koruma altına alınmış endemik bitkilerin ilaç olma potansiyellerinin araştırılmasında da oldukça mesafe kaydedildi." ifadelerine yer verildi.

"Merkezde elde edilen deney sonuçlarının, uluslararası geçerliliği bulunmakta"

KTÜ'nün bir araştırma üniversitesi etiketi olduğuna dikkati çeken Çuvalcı, şunları kaydetti:

"Araştırma üniversitesi olmamızın yanı sıra KTÜ İLAFAR geçtiğimiz aylarda Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yapılan denetimler sonucunda 'OECD Good Laboratory Practices (İyi Laboratuvar Uygulamaları-GLP) Uygunluk Belgesi' almaya hak kazanmıştı. Yani bu demek oluyor ki artık merkezde elde edilen deney sonuçlarının uluslararası geçerliliği bulunmaktadır."

Çuvalcı, bu akreditasyon alanında da KTÜ'nün ilk devlet üniversitesi statüsüne sahip olduğuna işaret ederek, "Aynı zamanda inovatif yapay zeka uygulamaları ile preklinik ilaç araştırmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu çerçeveden bakıldığında İLAFAR'ın Avrupalı öğrencilerin dikkatini çekmesi ve burada staj yapmak istemeleri uluslararasılaşma vizyonumuza önemli katkı sağlayacak ve KTÜ markasının küreselleşme sürecinde öncü merkezlerimizden biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İLAFAR'ın gelişmesi sürecinde emeği geçenleri tebrik eden Prof. Dr. Çuvalcı, Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı'nda öncelikli bir sektör olarak yer alan ilaç sektörüne destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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