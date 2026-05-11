KTÜ Öğrencilerinden Otonom Deniz Aracı

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) farklı mühendislik fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, 2022'den bu yana yazılım ve tasarımı kendilerine ait mini deniz araçları üretiyor.

Kendilerini "Creatiny İnsansız Deniz Aracı Takımı" olarak adlandıran öğrenciler, 2022 yılında Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenen yarışmaya katılmak amacıyla başladıkları çalışmaları her yıl bir üst seviyeye taşıdı.

Şu anda 5'inci insansız deniz aracının yapım sürecine devam eden öğrenciler, çalışmalarında motor sistemi ve yazılım altyapısını sürekli olarak modernize etti.

Son dönemde yapay zeka teknolojilerinden de yararlanan ekip, araçlarını tam otonom yapıya kavuşturdu.

Üniversite kampüsündeki süs havuzunda test sürüşlerini gerçekleştiren öğrenciler, araca entegre ettikleri yazılımlar sayesinde yeni görev tanımlamaları yapabilirken, yerleştirdikleri hareket takip cihazlarıyla da tüm manevraları uzaktan anlık olarak izleyebiliyor.

Türkiye'deki pek çok organizasyonda birincilik kürsüsüne çıkan, ABD'de düzenlenen "13. RoboBoat 2023 Elektrikli Otonom Su Üstü Araç Yarışması"nda ise dünya ikinciliği elde eden takımın temel hedefi, projelerini savunma sanayisine entegre ederek yerli teknolojiye katkı sağlamak.

"Başarı zincirini sürdürmeyi hedefliyoruz"

KTÜ Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi ve takım kaptanı Miraç Çelik, AA muhabirine, yapım süreci devam eden yeni mini aracın yazılımını iyi bir noktaya getirdiklerini söyledi.

Takımın temellerinin 5 yıl önce atıldığını belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022 yılında ürettiğimiz araç ile bugün ortaya koyduğumuz çalışma arasında teknolojik açıdan çok ciddi farklar var. 2023 yılında ABD'deki prestijli RoboBoat yarışmasında dünya ikinciliği elde ettik. Ardından 2024 yılında TEKNOFEST bünyesine dahil edilen insansız deniz aracı kategorisinde, bizden önceki ekip arkadaşlarımız şampiyonluk kazandı. Biz de onlardan devraldığımız bu birikimin üzerine yeni değerler katarak başarı zincirini sürdürmeyi hedefliyoruz."

"Otonom kabiliyetleri oldukça yüksek"

Aracın gelişim sürecindeki teknik detaylara değinen Çelik, şu bilgileri paylaştı:

"2022 yılında tasarladığımız araç tek gövdeli, tek motorlu bir araçtı. Otonom kabiliyeti oldukça kısıtlı, o zamanki yarışma şartlarına göre hazırlanmıştı. Sonrasında 2022 ve 2023 yıllarında üretilen araçlar çift gövdeli hale getirildi. Bunlar ilk üretilen araca göre otonom kabiliyetleri ciddi oranda artmış şekildeydi ama tam olarak insansız değildi. Bu sene üzerinde çalıştığımız araçta 3 gövdeli bir tasarıma gittik. Şu an üzerinde çalıştığımız aracın otonom kabiliyetleri oldukça yüksek. Tamamen insan müdahalesi olmadan seyrüsefer ve kamikaze görevlerini yerine getirebiliyor, şerit takibi yapabiliyor."

Aracı geliştirme aşamasında yapay zekayı etkin şekilde kullandıklarını kaydeden Çelik, "Yapay zekayı daha çok kod yazma açısından kullanıyoruz. Mimari tasarım, yazılım tasarımı, sistem mühendisliği kısmında biz daha çok kafa yoruyoruz. Değerli kısmı da o aslında." dedi.

Çelik, ilerleyen süreçte araca silah sistemleri, radar ve gerekli donanımların kolaylıkla entegre edilebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Aracımızı modüler bir yapıda geliştiriyoruz. İlerleyen yıllarda daha farklı özellikler eklenebilir. Mesela enkaz durumlarında, su altı ve su üstü aramalarda kullanılabilir, geliştirilebilir bir tasarım yapmayı çalışıyoruz. Önceki araçlarla şu anki aracımızdaki en temel fark otonom kabiliyetleri."

Çelik, çalışmalarında sona yaklaştıkları yeni insansız deniz aracı ile 2026 TEKNOFEST'te başarılı bir sonuç almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.