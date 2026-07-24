Kuaförde Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika
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Kuaförde Tartışma Kanlı Bitti

Kuaförde Tartışma Kanlı Bitti
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Edirne'de kuaför A.A., 12 yaşındaki çırağı B.A.Ö.'yü darbederek gözaltına alındı, serbest bırakıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü çırağı B.A.Ö.'yü (12) darbeden kuaför işletmecisi A.A. (40) gözaltına alındı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, A.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Büyük Camii Mahallesi Hal Geçidi Sokak'taki bir kuaförde meydana geldi. Kuaförde çırak olan B.A.Ö. ile işletme sahibi A.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A., iş yerinde ve peşinden gidip Tayyip Akalın Caddesi'nde B.A.Ö.'ye hakaret ederek, darbetti. Olay anında caddede yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

B.A.Ö., babası B.Ö.'yü (38) arayarak, durumu anlattı. A.A., iddiaya göre oğlunu neden darbettiğini sormak için kendisini arayan B.Ö.'ye de hakaretlerde bulundu. Oğluyla birlikte polise başvuran B.Ö., A.A.'dan şikayetçi ve davacı oldu.

BABADAN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ

Polis, kısa süre sonra A.A.'yı gözaltına aldı. A.A. emniyetteki ifadesinde B.A.Ö.'nün kendisine kuaförde çalışırken hakarette bulunduğunu öne sürdü. A.A., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Baba B.Ö., A.A.'nın serbest bırakılmasına tepki göstererek, davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA

Edirne, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuaförde Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika

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