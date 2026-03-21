Küba, ABD Büyükelçiliği'nin Yakıt Talebini Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küba, ABD Büyükelçiliği'nin Yakıt Talebini Reddetti

21.03.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küba, ABD'nin elçiliği için dizel yakıt talebini 'küstahça' diyerek geri çevirdi.

ABD'nin petrol ambargosu nedeniyle yakıt kriziyle mücadele eden Küba hükümetinin, ABD'nin Havana Büyükelçiliğinin jeneratörler için dizel yakıt ithalatına izin verilmesi yönündeki talebini reddettiği öne sürüldü.

Konuya ilişkin iki ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre, Küba yönetimi, ABD'nin Havana Büyükelçiliğinin jeneratörler için dizel yakıt ithalatına ilişkin talebini "küstahça" olarak nitelendirerek geri çevirdi.

Yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığının yakıt yetersizliği nedeniyle büyükelçilikteki personel sayısını azaltmayı değerlendirdiğini, bunun zorunlu olmayan personelin mayıs ya da daha erken bir tarihte ülkeden ayrılmasına yol açabileceğini ileri sürdü.

ABD'nin 30 Ocak'tan bu yana uyguladığı petrol ambargosu nedeniyle yakıt kriziyle mücadele eden Küba, bir yandan da büyük çaplı elektrik kesintileri yaşıyor.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, ada ülkesinin yaklaşık üç aydır dışarıdan petrol alamadığını belirterek, elektrik sisteminin yalnızca güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışıldığını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

Kaynak: AA

Abd Büyükelçiliği, Dış Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba, ABD Büyükelçiliği'nin Yakıt Talebini Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 13:07:38. #7.12#
SON DAKİKA: Küba, ABD Büyükelçiliği'nin Yakıt Talebini Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.