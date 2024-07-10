Küba, ABD'nin kendi topraklarında planlanan saldırıları görmezden geldiğini iddia etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Küba, ABD'nin kendi topraklarında planlanan saldırıları görmezden geldiğini iddia etti

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin teröristlere dokunulmazlık sağlayarak kendi topraklarında Küba'ya karşı planlanan saldırıları görmezden geldiğini belirtti. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise ABD'nin Küba'yı hedef alan terör operasyonlarını organize ve finanse ettiğini söyledi.

10.07.2024 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAVANA, 10 Temmuz (Xinhua) -- Karayipler ülkesi Küba, terörle mücadele ettiğini öne süren ABD'nin, kendi topraklarında Küba'ya karşı planlanan kanlı saldırıları görmezden geldiğini kaydetti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya platformu X üzerinden Salı günü paylaştığı mesajında, " Florida'dan Küba aleyhine faaliyet gösteren teröristler hakkında ABD'yi bir süredir uyarıyoruz. Buna rağmen teröristler dokunulmazlık kalkanıyla hareket ediyor" dedi.

Diaz-Canel, "Bu, teröre verilen devlet desteğidir! Açık bir emperyalist alaycılıktır" diye ekledi.

Washington, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı Terörü Destekleyen Devletler listesine düzenli olarak Küba'yı da ekliyor.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, "Küba'yı hedef alan terör operasyonları ve şiddet eylemlerinin ABD topraklarında organize ve finanse edildiğini" belirtti.

Rodriguez, X platformu üzerinden paylaştığı mesajında, "Söz konusu ülkenin hükümeti bunu biliyor ve görmezden geliyor. Bunlar, Küba karşıtı görüşleriyle bilinen siyasilerin desteklediği eylemler" dedi.

Kaynak: Xinhua

Miguel, Küba, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba, ABD'nin kendi topraklarında planlanan saldırıları görmezden geldiğini iddia etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
11:19 Etimesgut Belediyesi’nden tartışma yaratacak karar 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapılmayacak Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
11:18 Özgür Özel Şam’a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak Özgür Özel Şam'a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak
10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
09:59 Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı İşte gelir gelmez görevden aldığı isim Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim
12:11 Kariyerinde bir ilki yaşayacak Mario Balotelli’den sürpriz hamle Kariyerinde bir ilki yaşayacak! Mario Balotelli'den sürpriz hamle
11:40 Araç muayenesinde emsal karar Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi Araç muayenesinde emsal karar! Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi
11:21 Dervişoğlu’ndan hükümete “Defolun gidin“ tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı Dervişoğlu'ndan hükümete "Defolun gidin" tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı
11:02 Bruce Willis’in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi Bruce Willis'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi
10:56 CHP’li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır’a kayyum hazırlığı mı yapılıyor CHP'li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır'a kayyum hazırlığı mı yapılıyor?
10:54 AREA’nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor AREA'nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor
10:29 Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü! Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı
10:29 EURO 2024’te görülmemiş olay Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata’yı sakatladı EURO 2024'te görülmemiş olay! Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata'yı sakatladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 12:32:18. #1.11#
SON DAKİKA: Küba, ABD'nin kendi topraklarında planlanan saldırıları görmezden geldiğini iddia etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement