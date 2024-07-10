Küba, ABD'nin kendi topraklarında planlanan saldırıları görmezden geldiğini iddia etti

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HAVANA, 10 Temmuz (Xinhua) -- Karayipler ülkesi Küba, terörle mücadele ettiğini öne süren ABD'nin, kendi topraklarında Küba'ya karşı planlanan kanlı saldırıları görmezden geldiğini kaydetti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya platformu X üzerinden Salı günü paylaştığı mesajında, " Florida'dan Küba aleyhine faaliyet gösteren teröristler hakkında ABD'yi bir süredir uyarıyoruz. Buna rağmen teröristler dokunulmazlık kalkanıyla hareket ediyor" dedi.

Diaz-Canel, "Bu, teröre verilen devlet desteğidir! Açık bir emperyalist alaycılıktır" diye ekledi.

Washington, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı Terörü Destekleyen Devletler listesine düzenli olarak Küba'yı da ekliyor.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, "Küba'yı hedef alan terör operasyonları ve şiddet eylemlerinin ABD topraklarında organize ve finanse edildiğini" belirtti.

Rodriguez, X platformu üzerinden paylaştığı mesajında, "Söz konusu ülkenin hükümeti bunu biliyor ve görmezden geliyor. Bunlar, Küba karşıtı görüşleriyle bilinen siyasilerin desteklediği eylemler" dedi.