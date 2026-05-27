Küba: ABD Savaş Suçlusu Olacak
Küba: ABD Savaş Suçlusu Olacak

27.05.2026 00:00
Küba Dışişleri Bakanı Parilla, ABD'nin askeri saldırı tehdidinin savaş suçlarına yol açacağını belirtti.

BİRLEŞMİŞ Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla, ABD'nin, eylemleriyle uluslararası barış ve güvenliği aşındırdığını belirterek, Küba'ya karşı olası bir askeri saldırının emrini verenlerin "savaş suçlusu" olarak tarihe geçeceğini söyledi.

Parilla, "BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini savunmak ve BM merkezli uluslararası sistemi güçlendirmek" başlığı altında toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuştu.

Filistin'deki soykırıma, Orta Doğu ve İran'a karşı emperyalist saldırılara değinmeden BM'nin uluslararası ilişkilerde temel normlara dayalı düzeni koruma rolünden bahsedemeyeceklerini belirten Parilla, bu bağlamda ABD hükümetinin, "eylemleriyle uluslararası barış ve güvenliği aşındırma" konumunda olduğunu söyledi.

Parilla, ABD'nin Küba ile ilgili de uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayarak, ABD tarafından eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'ya yöneltilen suçlamaları "keyfi" ve "akılalmaz bir eylem" olarak niteledi.

ABD mahkemelerinin yargı yetkisini kötüye kullandığını belirten Parilla, "Bu, siyasi güdümlü ve sahtekarca bir karardır ve Küba'da rejim değişikliği sağlamak amacıyla askeri bir macerayı desteklemek gibi alçakça bir amaçla, olayların üzerinden 30 yıl geçtikten sonra ABD vatandaşlarını ve yabancıları kandırmayı hedeflemektedir." dedi.

"Askeri saldırı emrini verenler, savaş suçluları olarak tarihe geçecektir"

Parilla, ABD'nin Küba'ya uyguladığı petrol ve enerji ablukasını eleştirerek, bunun Küba nüfusuna etkisi bakımından "savaş sebebi" ve "soykırım" sayılabilecek "acımasız ve ayrım gözetmeyen toplu bir cezalandırma eylemi" olduğunu dile getirdi.

Küba'da çocuk ölüm oranlarının 1000 doğumda 4'ten 9,9'a yükseldiğine dikkati çeken Parilla, kanserli çocukların yaşam beklentisinin de yüzde 85'ten yüzde 65'e düştüğüne işaret etti.

Parilla, ABD'nin Küba'ya olası askeri müdahalesi konusunda da "Bu askeri saldırı emrini veren Başkan, Dışişleri Bakanı ve Savaş Bakanı, insanlığa karşı doğrudan suç işleyen savaş suçluları olarak tarihe geçecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Küba'nın ABD'ye bir tehdit oluşturmadığını ve düşman olmak istemediğini belirten Parilla, "İnsani etki nedeniyle böylesine insanlık dışı zorlayıcı eylemlerin veya saldırganlığın hiçbir gerekçesi yoktur. Küba'nın barış içinde yaşamasına izin verin." ifadesini kullandı.

Parilla, Küba'nın içişlerine karışılmadığı takdirde her sorunu müzakere için hazır olduklarının altını çizerek, Güney Amerika ülkeleri ve BM Güvenlik Konseyi de dahil tüm uluslararası topluma, Küba'ya yönelik insani bir felaketin önlenmesi konusundaki çabalara destek çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Güncel, Dünya, Küba, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
