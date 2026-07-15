Küba'da Elektrik Kesintileri İnsani Krizi Derinleştiriyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Küba'da, ülke genelinde son bir haftada 3'üncü, yıl başından bu yana 5'inci kez yaşanan geniş çaplı elektrik kesintilerinin insani ihtiyaçları daha da derinleştirdiği uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

BM insani yardım ortaklarının, Küba'da dün yaşanan ve sadece bir haftada 3'üncü, yıl başından bu yana ise 5'inci kez gerçekleşen ülke çapındaki elektrik kesintilerini takip ettiğini belirten Dujarric, bu konuda destek sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Dujarric, "Ülke çapındaki tekrarlanan kesintiler, elektriğe, temiz suya, telekomünikasyona, sağlık hizmetlerine ve ekonomik faaliyetlere erişimi aksatmaya devam ederek Küba genelindeki insani ihtiyaçları daha da derinleştiriyor." dedi.

Havana'daki hastaneler hizmetlerini sınırlarken, şehir su pompalama istasyonlarının tamamen durduğunu aktaran Dujarric, özellikle pompalama için yakıt eksikliği nedeniyle ciddi su sıkıntısı yaşandığı, bunun da su kaynaklı salgın hastalık riskini artırdığı uyarısı yaptı.

Dujarric, haziran sonu itibarıyla Küba'da yaklaşık 500 bin kişiye temiz su, 900 binden fazla kişiye gıda yardımı sağlandığını belirterek, "Şu anda 2 milyon kişiye hayat kurtarıcı yardım sağlamak için 94 milyon dolar öngören BM Eylem Planı'nın yalnızca yüzde 40'ı finanse edilmiş durumda." dedi.

Ada genelinde geniş çaplı elektrik kesintisi

Küba'da Ulusal Elektrik Sistemi'nin yeniden tamamen devre dışı kalması sonucu dün ada genelinde geniş çaplı elektrik kesintisi meydana gelmişti.

Küba Elektrik Birliğinin (UNE) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde yaşanan kesintinin 2026 yılındaki 5'inci büyük elektrik sistemi çöküşü olduğu duyurulmuş, ancak arızanın nedenine ilişkin bilgi verilmemişti.

Küba ekonomisi, son 6 yıldır derin bir krizle mücadele ederken, ülkede elektrik kesintileri ve temel ürün kıtlığı yaşanıyor.

Üretimdeki düşüş, yüksek enflasyon ve değer kaybeden peso, ekonomik sorunları daha da ağırlaştırıyor.

Uzmanlar, Küba ekonomisinin 2026'da yüzde 7,2 daralacağını öngörüyor.