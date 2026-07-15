Küba'da Elektrik Kesintileri İnsani Krizi Derinleştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küba'da Elektrik Kesintileri İnsani Krizi Derinleştiriyor

15.07.2026 23:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Küba'daki elektrik kesintilerinin insani ihtiyaçları artırdığını ve su sıkıntısı yarattığını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Küba'da, ülke genelinde son bir haftada 3'üncü, yıl başından bu yana 5'inci kez yaşanan geniş çaplı elektrik kesintilerinin insani ihtiyaçları daha da derinleştirdiği uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

BM insani yardım ortaklarının, Küba'da dün yaşanan ve sadece bir haftada 3'üncü, yıl başından bu yana ise 5'inci kez gerçekleşen ülke çapındaki elektrik kesintilerini takip ettiğini belirten Dujarric, bu konuda destek sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Dujarric, "Ülke çapındaki tekrarlanan kesintiler, elektriğe, temiz suya, telekomünikasyona, sağlık hizmetlerine ve ekonomik faaliyetlere erişimi aksatmaya devam ederek Küba genelindeki insani ihtiyaçları daha da derinleştiriyor." dedi.

Havana'daki hastaneler hizmetlerini sınırlarken, şehir su pompalama istasyonlarının tamamen durduğunu aktaran Dujarric, özellikle pompalama için yakıt eksikliği nedeniyle ciddi su sıkıntısı yaşandığı, bunun da su kaynaklı salgın hastalık riskini artırdığı uyarısı yaptı.

Dujarric, haziran sonu itibarıyla Küba'da yaklaşık 500 bin kişiye temiz su, 900 binden fazla kişiye gıda yardımı sağlandığını belirterek, "Şu anda 2 milyon kişiye hayat kurtarıcı yardım sağlamak için 94 milyon dolar öngören BM Eylem Planı'nın yalnızca yüzde 40'ı finanse edilmiş durumda." dedi.

Ada genelinde geniş çaplı elektrik kesintisi

Küba'da Ulusal Elektrik Sistemi'nin yeniden tamamen devre dışı kalması sonucu dün ada genelinde geniş çaplı elektrik kesintisi meydana gelmişti.

Küba Elektrik Birliğinin (UNE) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde yaşanan kesintinin 2026 yılındaki 5'inci büyük elektrik sistemi çöküşü olduğu duyurulmuş, ancak arızanın nedenine ilişkin bilgi verilmemişti.

Küba ekonomisi, son 6 yıldır derin bir krizle mücadele ederken, ülkede elektrik kesintileri ve temel ürün kıtlığı yaşanıyor.

Üretimdeki düşüş, yüksek enflasyon ve değer kaybeden peso, ekonomik sorunları daha da ağırlaştırıyor.

Uzmanlar, Küba ekonomisinin 2026'da yüzde 7,2 daralacağını öngörüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Enerji, Sağlık, Dünya, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba'da Elektrik Kesintileri İnsani Krizi Derinleştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalova’da pet şişe içerisinde bulundu Değeri tam 5 milyon dolar Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

22:57
Galatasaray’da Icardi ile yollar ayrıldı
Galatasaray'da Icardi ile yollar ayrıldı
22:18
Haluk Levent’in o paylaşımı yeniden gündem oldu: Bana fazla güvenmeyin, her an satabilirim sizi
Haluk Levent’in o paylaşımı yeniden gündem oldu: Bana fazla güvenmeyin, her an satabilirim sizi
21:31
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız
19:32
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı
18:44
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral’ı kabul etti
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 23:47:31. #7.12#
SON DAKİKA: Küba'da Elektrik Kesintileri İnsani Krizi Derinleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.